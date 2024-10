Iscrizioni agli Albi Elettorali a Pisa: come presentare domanda per scrutatori e Presidenti di Seggio

Scritto da admin• 12:45 pm• Attualità, Pisa

PISA – Gli elettori del Comune di Pisa che desiderano iscriversi all’albo degli scrutatori o dei presidenti di seggio elettorale possono presentare domanda entro le scadenze previste.

Per l’iscrizione nell’Albo degli Scrutatori, è necessario possedere un diploma di scuola media inferiore, non essere dipendenti dei Ministeri dell’Interno e dei Trasporti, non svolgere la professione di medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto, non essere Segretari Comunali o dipendenti comunali assegnati agli Uffici Elettorali, e non essere candidati alle elezioni in corso.

Per l’iscrizione nell’Albo dei Presidenti di Seggio, è richiesto un diploma di scuola media superiore, oltre agli stessi requisiti previsti per gli scrutatori. Inoltre, i candidati non devono aver superato i 70 anni di età alla data della votazione.

Le domande per l’Albo degli Scrutatori devono essere presentate entro il 30 novembre, mentre quelle per l’Albo dei Presidenti di Seggio devono pervenire entro il 31 ottobre. È possibile presentare la domanda di persona, tramite terzi presso l’Ufficio Elettorale, o inviarla via email all’indirizzo elettorale@comune.pisa.it, allegando una copia del documento di identità. Chi è già iscritto agli albi non deve rinnovare la domanda.

Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Pisa e ai link dedicati sul sito del Comune per l’iscrizione come scrutatore o presidente di seggio.

