Intitolazione a Mario Ermolao Martini: approvata all’unanimità la mozione

Written by admin• 4:09 pm• Calci, Attualità, Politica

CALCI – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Uniti per Calci.

Il 29 gennaio il Consiglio Comunale di Calci ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal gruppo consiliare Uniti per Calci per intitolare una strada, una piazza o un altro luogo pubblico significativo a Mario Ermolao Martini, figura centrale della storia politica, culturale e civile della Valle Graziosa.

Nato a Calci nel 1916 e scomparso nel 1990, Martini è stato consigliere comunale della Democrazia Cristiana per tre mandati tra il 1960 e il 1975, distinguendosi per competenza e senso delle istituzioni. Accanto all’impegno politico, ha dato un contributo fondamentale alla vita culturale e civile del territorio: negli anni Cinquanta fu tra gli ideatori del presepe semimovente e nel 1976 pubblicò La Storia di Calci, opera divenuta nel tempo un riferimento imprescindibile per la conoscenza della Valle Graziosa.

Uomo di profonda cultura e fede, Martini fu inoltre tra i promotori di studi storici locali e, nel 1982, del Gioco del Mulino, contribuendo alla valorizzazione delle tradizioni popolari.

«Con questa mozione abbiamo voluto rendere un riconoscimento condiviso a una figura che ha dedicato l’intera vita al servizio della comunità», sottolineano i consiglieri di Uniti per Calci, ringraziando il Consiglio Comunale per l’approvazione unanime, definita «un segnale forte di attenzione alla memoria e alla storia del nostro paese».

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Febbraio 3, 2026