Alessio Castellini: “Contento per l’esordio e per la vittoria”

PISA – Nel vittorioso successo di Cosenza c’è stato anche l’esordio di Alessio Castellini, che ha fatto il suo ingresso in campo nella ripresa. La mezzala è arrivata nel mercato di gennaio dal Catania, ma Inzaghi lo conosce molto bene dopo la sua esperienza a Brescia.

“Sono veramente contento per l’esordio e per la vittoria che rafforza la nostra posizione al secondo posto. Il mister mi ha avuto a Brescia e sa che posso fare più ruoli. In serie B non sono riuscito a fare gol. Sono un difensore a cui piace attaccare, al di là di questo conta l’obiettivo di squadra. Io sono a disposizione del mister, questa è la strada giusta. Qua mi trovo bene, c’è entusiasmo, serenità e voglia di vincere, sono felice della scelta di Pisa“.

