Samuele Angori: “Vittoria importante, ma non abbassiamo la guardia”

PISA – Al termine della sfida del “San Vito – Marulla” che ha sancito il successo del Pisa sul Cosenza per 3 a 0 ecco l’analisi di Samuele Angori autore della splendida punizione deviata dal portiere Micai che ha chiuso la prima frazione con tre gol di scarto tra nerazzurri e Lupi.

di Maurizio Ficeli

“È stata una settimana unica in Nazionale, una emozione bellissima. Inizialmente non credevo alla convocazione. In pochi mesi ho avuto una grossa evoluzione a livello personale e sono felice per questo. Sul gol non è mio, ma un po’ del mio ce l’ho messo, dai!! Primi 20 minuti gara equilibrata, poi il gol e le espulsioni hanno cambiato il corso della gara. Vittoria importantissima, ma non abbassiamo la guardia, ora dobbiamo fare una grande partita sabato con il Modena. Nei due scontri diretti con Sassuolo e Spezia meritavamo qualcosa in più, ma abbiamo sempre sentito la gente di Pisa vicina. I nostri tifosi meritano solo applausi”.

