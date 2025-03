Stefano Moreo: “L’1-0 ci ha spianato la strada verso il successo. Tre punti meritati”

Written by admin• 5:50 pm• Pisa SC

PISA – A sbloccare la partita al San Vito Marulla è stato Stefano Moreo al rientro oggi dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per due gare più la sosta.

di Antonio Tognoli

“Il primo gol ci ha un pò sbloccato perché non eravamo partiti benissimo. Ho sperato fino all’ultimo di poterla calciare dopo tutti quei rimpalli. Oggi non era facile giocare in un ambiente surreale. L’1-0 ci ha spianato la strada verso una partita dominata. Ci prendiamo questi tre punti che abbiamo meritato. Il distacco adesso è importante, ma noi dobbiamo stare sul pezzo perché ci sono ancora sette partite e ventuno punti che sono tantissimi. Il Modena arriverà agguerrito dopo il successo con il Catanzaro, ma noi cercheremo di sfruttare il fattore Arena come abbiamo fatto fino ad ora“.

