Vecchiano, nuovo guasto sulla rete idrica: disagi in alcune zone del territorio

VECCHIANO- Dopo il temporaneo ripristino dell’erogazione idrica nella tarda serata di ieri, mercoledì 10 settembre, nella mattinata di oggi, giovedì 11 settembre, si è verificato un ulteriore guasto sulla rete idrica di Vecchiano, in prossimità del punto già interessato dai lavori. Il problema sta causando nuove mancanze d’acqua in località Malaventre e nell’area compresa tra le vie Mazzini e Paradiso.

I tecnici di Acque sono già al lavoro per la riparazione, che dovrebbe concludersi entro le ore 14.

Per ridurre i disagi agli utenti interessati, resta attivo il punto di rifornimento idrico sostitutivo allestito nei pressi del campo sportivo di Migliarino.

Acque si scusa per l’inconveniente e ricorda che per ulteriori informazioni o aggiornamenti è a disposizione il numero verde 800 983 389.

