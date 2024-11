Aldo Cazzullo e Moni Ovadia protagonisti di due eventi sulla Bibbia all’Università di Pisa

Written by admin• 1:11 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Mercoledì 20 novembre, l’Università di Pisa ospiterà due eventi dedicati alla Bibbia, curati dal Cidic (Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura). Alle 18, nell’Aula Magna Nuova, si terrà un incontro dal titolo “Il Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia”, con il giornalista Aldo Cazzullo e il rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi, moderato dal professor Luigi Mariano Guzzo. Durante il dialogo, si discuterà del libro di Cazzullo, che racconta la Bibbia come un romanzo, esplorando i temi principali del testo sacro e collegandoli all’attualità e alla cultura. L’ingresso all’evento è gratuito fino a esaurimento posti.

In seguito, alle 21, al Cinema Teatro Nuovo, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Il Romanzo della Bibbia”, con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia, accompagnati dalle musiche dal vivo di Giovanna Famulari. Lo spettacolo, che narra le storie dell’Antico Testamento, è arricchito da video e disegni sulla sabbia, offrendo un’esperienza multimediale suggestiva. L’evento è già sold out, ma i posti non occupati saranno resi disponibili dopo le 20:45 per chi si presenterà senza biglietto.

