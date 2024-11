Riprendono le “Letture in Pediatria” all’Ospedale “Lotti” di Pontedera: un’iniziativa di svago e supporto per i bambini ricoverati

Written by admin• 1:14 pm• Cultura, Pontedera

PONTEDERA- Riprendono oggi, 15 novembre, le “Letture in Pediatria” all’ospedale “Lotti” di Pontedera, un’iniziativa che ha ottenuto riscontri positivi nelle precedenti edizioni e che offre ai bambini e alle bambine ricoverati momenti di svago e cultura. L’incontro, gestito dalla bibliotecaria Laura Martini della biblioteca comunale Gronchi di Pontedera e da Giulia Costa dell’associazione Chez nous le cirque, si svolge insieme al personale dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

L’assessore alla cultura del Comune di Pontedera, Francesco Mori, sottolinea l’importanza dell’iniziativa come strumento per portare la lettura e la spensieratezza a chi non può frequentare la biblioteca o altri luoghi di svago. “Volevamo fare sentire la nostra vicinanza anche ai bambini ricoverati in ospedale”, ha detto Mori, ricordando che l’iniziativa fa parte di un più ampio programma di eventi culturali per i più piccoli.

Il direttore dell’ospedale “Lotti”, Luca Nardi, ha evidenziato come le “Letture in Pediatria” rappresentino un’importante forma di supporto per i piccoli pazienti e per il personale, e come l’ospedale stia lavorando insieme a varie realtà per offrire esperienze positive a tutti. Dopo la sospensione dovuta al Covid, le attività sono riprese con nuove modalità, adattandosi alle necessità odierne.

La vicesindaca e assessora comunale al sociale, Carla Cocilova, ha sottolineato il valore terapeutico della lettura, che contribuisce a creare una relazione positiva tra le persone, favorendo il benessere individuale e collettivo. La lettura nei luoghi di cura, ha spiegato, è riconosciuta a livello internazionale come un fattore di benessere, e rappresenta un ulteriore passo nelle azioni di promozione della lettura fin dalla più tenera età.

Last modified: Novembre 16, 2024