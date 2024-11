Prima edizione del “Duathlon Classico no draft” sul litorale pisano: domenica 17 novembre

Written by admin• 12:45 pm• Pisa, Sport

PISA – Domenica 17 novembre, il Litorale Pisano ospiterà la prima edizione del Duathlon Classico no draft, una competizione che unisce corsa e bicicletta su un percorso che si snoda tra la ciclovia e la pineta. L’evento prenderà il via alle 10:30, con partenza in via Bigattiera, lato mare, all’angolo con la ciclopista del Trammino. La logistica si svolgerà presso il Bagno Lido, che ospiterà la segreteria per il ritiro materiali, l’area ristoro finale e le premiazioni per i primi 3 classificati assoluti e per tutte le categorie.

L’assessore comunale allo sport, Frida Scarpa, ha sottolineato l’importanza dell’evento, che rappresenta una nuova iniziativa sportiva che, oltre a promuovere la pratica sportiva, spera di diventare un volano per il turismo, dato che il 60% degli iscritti proviene da fuori regione. Il presidente dei Pisa Road Runners Club, Andrea Maggini, ha evidenziato come questa manifestazione sia solo il secondo evento in Italia per la specialità e un’occasione per far crescere il duathlon sul Litorale Pisano.

L’evento, che non avrà impatti significativi sulla vita quotidiana dei residenti, ha previsto modifiche temporanee al traffico e alla sosta, al fine di limitare i disagi. Gli organizzatori hanno anche stipulato convenzioni con ristoranti locali e garantito parcheggi gratuiti lungo via Litoranea.

Programma della giornata:

8:00-9:45 : Apertura segreteria presso Bagno Lido

: Apertura segreteria presso Bagno Lido 9:00-10:15 : Apertura zona cambio

: Apertura zona cambio 10:25 : Allineamento pre-partenza

: Allineamento pre-partenza 10:30 : Partenza gara femminile

: Partenza gara femminile A seguire : Partenza gara maschile

: Partenza gara maschile 13:00 : Ristoro presso Bagno Lido

: Ristoro presso Bagno Lido 14:00: Premiazioni presso Bagno Lido

Modifiche al traffico:

7:00-16:00 : Divieto di sosta e transito in viale del Tirreno, nel tratto compreso tra il vialetto comunale e Bagno Lido.

: Divieto di sosta e transito in viale del Tirreno, nel tratto compreso tra il vialetto comunale e Bagno Lido. 9:00-15:00 : Divieto di sosta e transito pedonale in via Bigattiera (lato mare), via di Torretta, via dei Pioppi (intersezione con via Bigattiera) e in via del Ragnaino.

: Divieto di sosta e transito pedonale in via Bigattiera (lato mare), via di Torretta, via dei Pioppi (intersezione con via Bigattiera) e in via del Ragnaino. Sospensione della pista ciclabile tra via Bigattiera e via di Torretta.

Per maggiori informazioni, contattare: info@pisarrc.it o visitare il sito web www.pisarrc.it.

Last modified: Novembre 15, 2024