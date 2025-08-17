Alberto Gilardino: “La squadra ha saputo soffrire. La società sa che la squadra va completata”

Written by admin• 11:56 pm• Pisa SC

“Nzola e Cuadrado hanno dato esperienza e palleggio”

CESENA – Mister Alberto Gilardino ha parlato nel post gara del Manuzzi di Cesena dopo il successo ottenuto dal Pisa ai rigori.

di Antonio Tognoli

“Partita abbastanza equilibrata, abbiamo perso qualche pallone di troppo. I ragazzi hanno fatto una prova importante. L’ingresso di Cuadrado e Nzola ha portato esperienza e palleggio, sapevo di non poterli utilizzare troppo, ma hanno fatto bene e hanno saputo soffrire come tutta la squadra”.

“Da parte nostra continuiamo a migliorare e lavorare per cercare di colmare quel gap che troveremo in serie A. Nzola è Cuadrado sono entrati subito molto bene. Sono venuti a Pisa con grande motivazione e grande voglia. Anche a Bergamo non possiamo rischiarli. Mi auguro che Meister possa recuperare per la gara con l’Atalanta”.

“Sul mercato la società sa cosa si deve fare con il direttore e Corrado ne parliamo ogni giorno. Chi viene qui lo deve fare con voglia e spirito di sacrificio. Questa squadra ha bisogno di innesti la serie A sarà difficilissima e noi dovremo cercare di colmare questo gap”.

“Vural sta facendo percorso per un problema al tendine rotuleo, ma non l’ho mai visto e al momento non si è ancora allenato quindi non può essere numericamente a disposizione”.

“Il doppio attaccante è uno schema che potremo sicuramente riproporre. Semper strepitoso sui rigori anche se era tanto che non vedevo sbagliare sei rigori di fila. Leris giocatore su cui poter contare molto anche se viene da un infortunio e anche lui va gestito”.

Last modified: Agosto 17, 2025