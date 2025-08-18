Adrian Semper: “Serie A, sono pronto!”

Written by Antonio Tognoli• 12:09 am• Pisa SC

CESENA – Adrian Semper il grande protagonista della serata dell’Orogel Dino Manuzzi con quattro rigori parati a Diao, Adamo, Arrigoni e Bastoni.



di Antonio Tognoli

Quando gli chiediamo quale sia stato il più difficile lui risponde: “Quello di Arrigoni me lo ha tirato a sinistra ed è stato quello più impegnativo”.

Sulla partita afferma: “E’ andata bene abbiamo giocato contro una squadra forte, la vittoria ci serve per dare entusiasmo a questo inizio di stagione. Abbiamo fatto un ritiro molto lungo e tanti allenamenti siamo sulla strada giusta. Adesso non vedo l’ora di iniziare.

Dopo aver ottenuto tre promozioni il Pisa gli ha dato la possibilità di confrontarsi con la massima serie: “Ho cercato di farmi trovare sempre pronto in ogni occasione. Oggi posso dire che sono pronto per la serie A”

