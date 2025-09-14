Alberto Gilardino: “La prestazione c’è stata”

Written by admin• 5:47 pm• Pisa SC

PISA – Il mister nerazzurro Alberto Gilardino a fine gara commenta la sconfitta del Pisa per mano dell’Udinese.

di Antonio Tognoli

“Siamo partiti bene abbiamo avuto una grande occasione con Meister poi pian piano ci siamo sfilacciati. Loro ci hanno messo in difficoltà ed hanno trovato il gol. Nel secondo tempo ho cercato di cambiare l’inerzia della gara”.

“Abbiamo avuto sei-sette occasioni da gol. Noi dobbiamo crescere, ma mantenere alta la concentrazione e la tensione considerando che il nostro pubblico ci ha incitato a gran voce. Meister lavora moltissimo ha bisogno di sbloccarsi un gol lo libererebbe di tante cose”.

