Settembre 14, 2025

Kosta Runjaic: “Contento dei tre punti, non sarà facile per nessuno vincere qui”

PISAKosta Runjaic allenatore dei friulani dà la sua lettura sul match tra Pisa e Udinese.

di Antonio Tognoli

“Pisa è un buon team non è stato facile, purtroppo non siamo riusciti a trovare il raddoppio e la gara si è fatta difficile. Non ci sono partite facile lo sappiamo oggi e la partita è stata complicata, anche per le temperature molto alte che non hanno favorito le due squadre”.


“Abbiamo una buona squadra, ha un atteggiamento giusto. Sono molto felice non è facile giocare su questo campo anche la Roma due settimane fa ha faticato molto contro questo Pisa. Sono tre punti molto importanti il Pisa è una squadra che  gioca molto diretti noi dobbiamo e possiamo crescere ancora

