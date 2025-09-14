Kosta Runjaic: “Contento dei tre punti, non sarà facile per nessuno vincere qui”

Written by Antonio Tognoli• 5:29 pm• Pisa SC

PISA – Kosta Runjaic allenatore dei friulani dà la sua lettura sul match tra Pisa e Udinese.

di Antonio Tognoli

“Pisa è un buon team non è stato facile, purtroppo non siamo riusciti a trovare il raddoppio e la gara si è fatta difficile. Non ci sono partite facile lo sappiamo oggi e la partita è stata complicata, anche per le temperature molto alte che non hanno favorito le due squadre”.



“Abbiamo una buona squadra, ha un atteggiamento giusto. Sono molto felice non è facile giocare su questo campo anche la Roma due settimane fa ha faticato molto contro questo Pisa. Sono tre punti molto importanti il Pisa è una squadra che gioca molto diretti noi dobbiamo e possiamo crescere ancora

