Antonio Caracciolo: “Dobbiamo esser più concreti, ma in serie A ci possiamo stare”

PISA – A fine gara scende in sala stampa il capitano Antonio Caracciolo che ha analizzato il la sconfitta contro l’Udinese.

“Bisogna sfruttare al meglio le occasioni perché in serie A la prima occasione ti castigano. Adesso dobbiamo lavoarre essere più concreti e crederci ancora di più dimostrare che in serie A ci possiamo stare. Ad ora però non c’è nessuna preoccupazione abbiamo un calendario molto difficile ma dobbiamo impegnarci. Siamo una neo promossa e non siamo obbligati a vincere tutte le partite”.

