Alessandro Nesta: “Affronteremo un Pisa molto forte, con un allenatore che ha dato alla sua squadra una grande organizzazione”

PISA – In vista della gara fra Reggiana e Pisa in programma martedì sera alle ore 20,30 al “Mapei Stadium”, abbiamo raccolto le dichiarazioni del mister granata Alessandro Nesta, gentilmente forniteci dall’ufficio Stampa della società emiliana.

Sulla gara con il Pisa: “La partita ci vede affrontare una squadra molto forte, con un allenatore che pretende gioco e che ha

dato al suo gruppo una grande organizzazione sia difensiva che offensiva. Noi dovremo scendere in campo come facciamo sempre, con convinzione e coraggio. Potremo metterli in difficoltà”.



Allenamento e formazione: “Oggi abbiamo gestito il gruppo nell’ottica di allenare chi non si era allenato e fare recuperare energie a chi

aveva giocato. Abbiamo analizzato la squadra e siamo in buone condizioni, ora serve solo scegliere la formazione giusta e giocare al meglio la nostra gara”.

Compleanno del Club: “Faccio gli auguri a tutti i tifosi della Reggiana, a tutte le persone che collaborano attorno alla società, per una

ricorrenza speciale come quella rappresentata dal compleanno del club. Speriamo di fare un regalo alla città”.

