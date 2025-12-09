Written by Dicembre 9, 2025 10:36 am San Giuliano Terme, Attualità, Politica

Aumentato il contributo del trasporto scolastico alle famiglie con figli con disabilità

HomeSan Giuliano Terme, Attualità, PoliticaAumentato il contributo del trasporto scolastico alle famiglie con figli con disabilità

SAN GIULIANO TERME – Il Comune di San Giuliano Terme ha deliberato di incrementare il contributo economico destinato alle famiglie con figli minori con disabilità che si occupano autonomamente del trasporto scolastico verso le scuole del territorio comunale. Il voucher, inizialmente previsto in 500 euro, è stato portato a 700 euro a famiglia, grazie alla disponibilità di risorse comunali e in base al numero di richieste pervenute.

Il sostegno è rivolto alle famiglie residenti con figli iscritti alle scuole dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2024/2025. In totale, dieci nuclei familiari, che hanno presentato domanda, potranno beneficiare di questo aiuto economico, per un impegno complessivo di spesa pari a 7.000 euro.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di supportare concretamente le famiglie che affrontano quotidianamente le difficoltà logistiche legate al trasporto dei propri figli con disabilità verso le strutture scolastiche. Il voucher rappresenta un aiuto tangibile per sostenere le spese relative agli spostamenti, inserendosi pienamente nell’ambito delle politiche comunali di sostegno alla famiglia e di promozione dell’inclusione scolastica.

Questo contributo rappresenta un segnale importante di vicinanza alle famiglie che vivono quotidianamente la sfida di garantire il diritto allo studio dei propri figli,” dichiara Fabiana Coli, Assessora all’Istruzione. “Abbiamo voluto incrementare l’importo del voucher proprio per offrire un sostegno più significativo. L’inclusione scolastica si realizza anche attraverso l’alleanza tra scuola, famiglia e istituzioni, e la nostra Amministrazione è impegnata a rimuovere ostacoli che possano limitare l’accesso all’istruzione.

Last modified: Dicembre 9, 2025
Previous Story
Loconsole chiamato per un incarico regionale di rilievo dopo oltre cinque anni di amministrazione al servizio del territorio
Next Story
Alba Nabulsi: dieci parole per raccontare il genocidio a Gaza

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti