Aumentato il contributo del trasporto scolastico alle famiglie con figli con disabilità

Written by Antonio Tognoli• 10:36 am• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – Il Comune di San Giuliano Terme ha deliberato di incrementare il contributo economico destinato alle famiglie con figli minori con disabilità che si occupano autonomamente del trasporto scolastico verso le scuole del territorio comunale. Il voucher, inizialmente previsto in 500 euro, è stato portato a 700 euro a famiglia, grazie alla disponibilità di risorse comunali e in base al numero di richieste pervenute.

Il sostegno è rivolto alle famiglie residenti con figli iscritti alle scuole dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2024/2025. In totale, dieci nuclei familiari, che hanno presentato domanda, potranno beneficiare di questo aiuto economico, per un impegno complessivo di spesa pari a 7.000 euro.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di supportare concretamente le famiglie che affrontano quotidianamente le difficoltà logistiche legate al trasporto dei propri figli con disabilità verso le strutture scolastiche. Il voucher rappresenta un aiuto tangibile per sostenere le spese relative agli spostamenti, inserendosi pienamente nell’ambito delle politiche comunali di sostegno alla famiglia e di promozione dell’inclusione scolastica.

“Questo contributo rappresenta un segnale importante di vicinanza alle famiglie che vivono quotidianamente la sfida di garantire il diritto allo studio dei propri figli,” dichiara Fabiana Coli, Assessora all’Istruzione. “Abbiamo voluto incrementare l’importo del voucher proprio per offrire un sostegno più significativo. L’inclusione scolastica si realizza anche attraverso l’alleanza tra scuola, famiglia e istituzioni, e la nostra Amministrazione è impegnata a rimuovere ostacoli che possano limitare l’accesso all’istruzione.“

Last modified: Dicembre 9, 2025