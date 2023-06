Al via “Risonanze”mercoledì 28 giugno a Pisa il Festival Toscano di Musica Antica

Scritto da admin• 10:48 am• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – Al via mercoledì 28 giugno a Pisa il Festival Toscano di Musica Antica-RISONANZE, che celebra con la musica e l’arte la bellezza della città.



La rassegna, organizzata da Auser Musici con la direzione artistica di Carlo Ipata, fino al 2 luglio animerà la città con concerti e visite guidate. La tradizionale formula itinerante del festival, quest’anno cede il posto a una soluzione più stanziale ma di sicuro impatto artistico. Due concerti al giorno (uno pomeridiano a ingresso libero e uno serale, a pagamento) costituiscono il fil rouge della quattro giorni di Risonanze, che ospita alcuni tra i più importanti ensemble di musica antica d’Italia.

Il 28 giugno alle ore 19 presso il Chiostro della Sapienza (riaperto al pubblico nel 2018, dopo 6 anni di restauro) si terrà l’anteprima del festival, con l’Orchestra Universitaria di Pisa diretta da Manfred Giampietro, che eseguirà in prima moderna quattro brani del recentemente scoperto fondo musicale pisano Alamanno Agostini.



Giovedì 29 giugno sarà interamente dedicato a J.S. Bach. Alle ore 19 presso il Camposanto Monumentale, spazio al violoncellista Mauro Valli, uno degli interpreti italiani di riferimento per la musica antica, che eseguirà una suite dal suo pluripremiato CD (Arcana) con le 6 Suite per violoncello di J. S. Bach; mentre alle 21.30 presso il Chiostro della Sapienza Auser Musici e Roberta Invernizzi (soprano) con Carlo Ipata (concertazione e flauto), eseguiranno tre brani bachiani nei diversi stili e forme dell’epoca: una Cantata profana, il Terzo concerto brandeburghese per soli archi e basso continuo e la Seconda Suite per Orchestra.



Venerdì 30 giugno alle ore 18 presso il Museo Nazionale di San Matteo, Federica Bianchi (clavicembalo) e Peppe Frana (liuto medievale e chitarrino) si esibiranno in un programma che esplora l’interazione tra strumenti intavolatori nell’interpretazione dei repertori del XIV e XV secolo, con estratti dalla letteratura organistica medievale e adattamenti originali di repertorio vocale e strumentale coevo. Alle ore 21.30 sempre presso il Chiostro della Sapienza, Federico Maria Sardelli (direzione e voce recitante) e il suo Modo Antiquo saranno protagonisti de “L’Affare Vivaldi”, concerto-reading ispirato all’omonimo testo di Sardelli, edito da Sellerio e vincitore del Premio Comisso 2015 per la narrativa.



Sabato 1 luglio il concerto pomeridiano si terrà alle ore 19 presso Palazzo Blu con Francesco Romano (chitarra), con un programma interamente dedicato al repertorio chitarristico dell’Ottocento, mentre quello serale accoglierà alle ore 21.30 l’Accademia Bizantina che proporrà un menu ragionato dove si alterneranno famosi capolavori costruiti sopra bassi ostinati (Ciaccona di Purcell, Follia di Vivaldi) a inediti come la Triosonata di Jan Zach, conservata anch’esso in quello scrigno di tesori musicali da scoprire che risponde al nome di Fondo Musicale Alamanno.



Gran finale il 2 luglio con I Bei Legami e il loro viaggio nel repertorio madrigalistico del XVI secolo (Museo delle Navi Antiche, ore 19) e il grande concerto di chiusura dedicato ai concerti grossi di Handel, Geminiani e Barsanti, con Auser Musici diretti da Carlo Ipata (Chiostro della Sapienza, ore 21.30).



Tutti i concerti pomeridiani saranno preceduti da una visita guidata dei luoghi che li ospitano, con inizio circa un’ora e 30’ prima del concerto. Le visite sono andate esaurite in poche ore ma è possibile registrarsi per la lista d’attesa.

La Gelateria De Coltelli (Lungarno Antonio Pacinotti, 23) offrirà un gelato omaggio al termine di ogni concerto agli abbonati al festival e proporrà uno sconto di 1 euro a gelato per ogni biglietto singolo, mentre presso il ristorante Erbaluigia (Via S. Frediano, 10/12) 10% di sconto, sia a pranzo, sia a cena.

Trenitalia, official carrier della manifestazione, offre ai suoi abbonati e ai possessori di biglietto regionale, ingressi scontati per il Festival. Per Radio Rai 3, mediapartner, verranno registrati i due concerti di luglio.

Il festival è realizzato con il contributo di Fondazione Pisa e in collaborazione con Università di Pisa, Opera della Primaziale Pisana, Direzione regionale musei delle Toscana, Palazzo Blu, Museo delle Navi Antiche di Pisa, Teatro di Pisa. Evento patrocinato dal Comune di Pisa.

Last modified: Giugno 27, 2023