Mercato Pisa. Touré verso Genova. Il Pisa segue il giovane terzino Milani

PISA – Mercato imminente e trattative febbrili tra voci che il nostro portale ha già scritto nei giorni scorsi c’è da aggiungere la voce di Di Marzio, che vede l’interesse del Genoa per Toure e secondo il sito Milanpress Emanuele Zuelli sarebbe finito nei radar del Milan.



di Francesco Michelotti



La richiesta del Pisa sarebbe di 2/3 milioni di euro. Pista da monitorare.oggi l’ultimo passaggio che porterà Lorenzo Lucca a vestire la maglia dell’Udinese. Come riporta gianlucadimarzio.com, il Pisa ha da tempo trovato l’accordo con i friulani sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Il giocatore tra breve potrebbe dare l’ok definitivo alla trattativa.



Dopo la buona stagione con la maglia del San Donato Tavarnelle, dove ha messo a referto 9 gol, per Leonardo Ubaldi sembrano rimanere aperte le porte della Serie C. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWevb.com, il giocatore del Pisa è seguito con interesse da Pro Vercelli, Renate e Avellino.

Cisco secondo tutto mercato passerà a titolo definitivo al SudTirol a titolo definitivo ma il Pisa si riserverà un eventuale ricompra.

Il Pisa monitora anche il profilo di Lorenzo Milani, terzino sinistro classe 2001 ex Pescara, ma ha giocato anche nelle file del Pontedera. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni.

Gli altri nomi caldi per l’attacco sono DiStefano attaccante della Primavera Viola, Niccolò Pierozzi lo scorso anno alla Reggina e Soleri attaccante del Palermo, che ha fatto bene lo scorso anno in riva allo stretto. Si segue anche il profilo del giovane baby della Juve Barbieri.

