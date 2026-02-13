Pisa – Milan, le formazioni ufficiali

Written by admin• 7:39 pm• Pisa SC, Attualità, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Alle ore 20.45 Pisa e Milan scendono in campo nell’anticipo della 27esima giornata del campionato di serie A EniLive.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Nella formazione nerazzurra, orfana di Marius Marin per squalifica e di Scuffet tra i pali viene disegnata da Hiljemark . Davanti a Nicolas ci sono Bozhinov, capitan Caracciolo e Canestrelli. A centrocampo al fianco di Aebischer spazio dal 1′ al nuovo acquisto Felipe Loyola. Sugli esterni c’è la conferma di Tourè, mentre sulla corsia mancina ballottaggio tra Angori vince il ballottaggio su Leris. In attacco spazio a Moreo, Tramoni e Stojilkovic.

QUI MILAN. Il Milan alle prese con le assenze di Gimenez e Saelemaekers propone un 3-5-2. Davanti a Maignan ballottaggio Tomori vince il ballottaggio con De Winter, con Gabbia e Pavlovic che completano il terzetto difensivo. A centrocampo Modric e Rabiot sono schierati al fianco di Fofana che compongono il centrocampo a cinque completato dai “quinti”: Athekame a destra e Bartesaghi a sinistra. In attacco Loftus-Cheek ha la meglio su Rafael Leao e viene schierato al fianco di Nkunku. Pulisic, recuperato all’ultimo momento, parte dalla panchina.

PISA – MILAN 0-0

PISA (3-4-3): 12 Nicolas; 2 Bozhinov, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 15 Tourè, 35 Loyola, 20 Aebischer, 3 Angori; 10 Tramoni, 32 Moreo, 81 Stojilkovic. A disp. 31 Luppicchini, 34 Guizzo, 7 Leris, 8 Hojholt, 9 Meister, 11 Cuadrado, 14 Akinsanmiro, 17 Durosinmi, 19 Illing-junior, 21 Stengs, 26 Coppola, 33 Calabresi, 36 Piccinini, 99 Lorran. All. Oscar Hiljemark.

MILAN (3-5-2): 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 24 Athekame, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 23 Bartesaghi; 18 Nkunku, 8 Loftus-Cheek. A disp. 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 2 Estupinian, 30 Jashari, 4 Ricci, 9 Fullkrug, 10 Leao, 11 Pulisic. All. Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Fabbri della sezione di Ravenna (Ass. Imperiale-Passeri). Quarto uomo: Mariani. VAR Piccini. AVAR Serra

