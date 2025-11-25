Al via il progetto “Manifesto della Sicurezza 2025”: al Liceo Scientifico Ulisse Dini di Pisa i ragazzi diventano ambasciatori della cultura della sicurezza sul lavoro

Written by Antonio Tognoli• 12:58 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la creatività dei giovani: nasce con questo obiettivo il progetto “Manifesto della Sicurezza 2025”, promosso da Safety & Quality S.r.l., società di consulenza specializzata in servizi per la sicurezza sul lavoro, la qualità, l’ambiente e la formazione.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Liceo Scientifico “Ulisse Dini” di Pisa, che ha coinvolto i suoi studenti in un percorso formativo dedicato al tema della prevenzione, del benessere nei contesti lavorativi e della responsabilità collettiva. Durante il percorso, gli studenti hanno ideato e realizzato manifesti grafici, ciascuno con un messaggio originale sul valore della sicurezza.

I manifesti sono stati pubblicati la scorsa sera sulla pagina Facebook ufficiale di Safety & Quality (https://www.facebook.com/safetyqualityservizi) per dare il via alle votazioni da parte del pubblico. Gli utenti potranno esprimere la propria preferenza tramite “mi piace”. L’opera che riceverà il maggior numero di voti sarà proclamata simbolicamente “Manifesto della Sicurezza 2025”.

La premiazione si terrà il 3 dicembre 2025 presso il Liceo Scientifico Ulisse Dini, in cui gli autori dei manifesti più votati riceveranno un riconoscimento speciale: una medaglietta simbolica e un diploma di merito, come segno di apprezzamento per il loro impegno.

L’iniziativa ha esclusivamente finalità educative e divulgative e non costituisce un concorso a premi ai sensi del D.P.R. 430/2001. Il regolamento ufficiale e le modalità di voto sono disponibili sul blog di Safety & Quality. (https://www.safety-quality.it/contest-social-manifesto-della-sicurezza-2025/)

“Vogliamo che i giovani diventino protagonisti del cambiamento. Con le loro idee e il loro linguaggio possono veicolare un messaggio potente: la sicurezza non è un obbligo, è un valore che appartiene a tutti.” — affermano i referenti di Safety & Quality.

Informazioni su Safety & Quality S.r.l.

Safety & Quality è una società specializzata nella consulenza tecnico-aziendale in materia di sicurezza sul lavoro, sistemi di gestione della qualità, ambiente, privacy (GDPR) e attestazione SOA. Con sede a Follonica (GR), Safety & Quality supporta le imprese nel diventare conformi alle normative vigenti, nel migliorare la performance operativa e nel costruire sistemi aziendali sostenibili.

Informazioni sul Liceo Scientifico “Ulisse Dini”

Il Liceo Scientifico Ulisse Dini di Pisa è un istituto scolastico impegnato a sviluppare nei propri studenti competenze critiche, scientifiche e creative. Attraverso collaborazioni con realtà esterne come Safety & Quality, l’istituto promuove progetti che uniscono la formazione scolastica con temi di grande impatto sociale come la sicurezza sul lavoro.

Last modified: Novembre 25, 2025