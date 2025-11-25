“Il Dna non traccia più il nostro destino”: genetica ed epigenetica a confronto nel nuovo evento di Francesca Bufalini

Written by admin• 12:56 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Riprende con un appuntamento dedicato a genetica, epigenetica e medicina di segnale il ciclo di incontri organizzati dall’imprenditrice e presidente di Confcommercio Pisa Centro Francesca Bufalini. “ll Dna non traccia più il nostro destino” è il tema del prossimo evento in programma giovedì 27 novembre alle 18 a Pisa presso Muri Storti in Lungarno Pacinotti n.1.

Un incontro di grande interesse dedicato ai nuovi orizzonti della scienza applicata alla salute che vedrà protagonista la dott.ssa Benedetta Soldani, biologa nutrizionista.

“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fare chiarezza su temi oggi centrali per il dibattito scientifico: genetica versus epigenetica, due ambiti che stanno rivoluzionando il modo in cui interpretiamo l’eredità biologica e il nostro potenziale di benessere” spiega Bufalini “Durante l’incontro verrà affrontata una delle questioni più affascinanti della biologia moderna: se la genetica definisce la nostra “mappa” di partenza, l’epigenetica dimostra come stile di vita, alimentazione, ambiente e gestione dello stress possano modulare l’espressione dei nostri geni. Un cambio di prospettiva potente, capace di restituire alla persona un ruolo attivo nella propria salute. L’epigenetica, oggi al centro della ricerca internazionale, rappresenta infatti una delle aree più dinamiche del mondo scientifico, offrendo strumenti e conoscenze utili sia in ambito preventivo sia terapeutico”.

“La Dott.ssa Soldani introdurrà inoltre i principi della medicina di segnale, disciplina che mette al centro l’ascolto dei segnali del corpo e la loro interpretazione, ispirandosi anche agli scritti del Dott. Luca Speciani, noto come De-pre scrittore per il suo approccio orientato alla riduzione delle prescrizioni farmacologiche superflue. Un approccio che mira a valorizzare i naturali meccanismi di autoregolazione dell’organismo attraverso scelte consapevoli e mirate”.

Nel cuore dell’evento “la Dott.ssa Soldani presenterà le sue competenze e i propri studi, con un focus particolare sui test del DNA da lei utilizzati nella pratica clinica: Dna Dieta per personalizzare l’alimentazione in base alle predisposizioni genetiche, Dna Pediatrico per comprendere precocemente i bisogni e le sensibilità dei più piccoli, Dna Sport per ottimizzare performance e recupero tramite l’analisi del profilo genetico e Dna Anti-Age – per individuare strategie mirate di longevità e prevenzione avanzata. Strumenti innovativi che permettono di impostare percorsi di salute realmente individualizzati, adattati alla biologia unica di ciascuno”.

Per informazioni e partecipazione è possibile rivolgersi al 333 5976677. Sarà offerto un aperitivo di benvenuto ai presenti. Possibilità di partecipare all’apericena (costo 30 € su prenotazione) per proseguire dopo le conferenza gli approfondimenti del caso.

Last modified: Novembre 25, 2025