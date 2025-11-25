Il Vintage Fest Pisa protagonista dell’inverno pisano

Written by Antonio Tognoli• 1:01 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

La storica manifestazione celebra la sua 25ª Edizione tra stand, cibo e spettacolo

PISA – A Pisa il tempo si ferma e lo stile torna protagonista. La storica Fiera Vintage di Pisa si prepara a celebrare un traguardo eccezionale: la sua 25ª edizione. Un anniversario che Ganzo! Eventi Culturali vuole festeggiare con il pubblico, trasformando la Stazione Leopolda di Pisa in Piazza Guerrazzi in un vibrante crocevia di moda, collezionismo, musica e divertimento d’altri tempi.

L’appuntamento è fissato per Sabato 29 e Domenica 30 Novembre, con orario continuato dalle 10:00 alle 20:00, per un fine settimana all’insegna del vintage.

Un Mercato Selezionato per Collezionisti e Appassionati

Il cuore pulsante del Vintage Fest Pisa è il suo mercato, che raduna oltre 45 espositori selezionati provenienti da tutta Italia. I visitatori avranno l’opportunità unica di esplorare un campionario ricchissimo di articoli vintage, second-hand e retrò, che spaziano dall’abbigliamento e accessori unici, a stampe, vinili, oggetti di design, remake di qualità e oggettistica da collezione. È l’occasione perfetta per scovare il pezzo che manca al guardaroba o il dettaglio d’arredo che racconta una storia, e per fare i primi regali di Natale, che saranno sicuramente originali e di forte impatto.

Eventi Collaterali: Musica, Danza e Burlesque

Questa 25 ª edizione del Vintage Fest Pisa va ben oltre lo shopping, proponendo un programma di eventi collaterali di musica, ballo e spettacolo, per immergersi completamente nell’atmosfera del Fest.

Sabato 29 Novembre, alle ore 15:00: Intrattenimento itinerante con Gax Win, sassofonista e “nerdofonista” eclettico e originale, che spazierà tra vari generi con musiche vintage e sonorità capaci di portarvi indietro nel tempo.

Sempre nel pomeriggio del sabato, dalle ore 16:30: Spettacolo It’s Vintage Time, un coinvolgente Dance Show tra i suoni 70-80-90-2000, con esibizioni di Burlesque, a cura di Dinamik Club ed Emy J Storm Burlesque.

Anche domenica 30 novembre, l’atmosfera del Vintage Fest si animerà con performance e spettacoli di musica dal vivo: dalle ore 16:30, ci sarà una lezione aperta a tutti di Lindy Hop, a cura di Rock&Swing Easy, per muovere i primi passi nel mondo del ballo swing.

A seguire, alle ore 17:30, da non perdere il gran finale musicale con The Big Monkey – Live Band, un coinvolgente gruppo Rock and Roll e Blues che animerà il pomeriggio con only Vintage Sounds e una Social Dance curata da Rock&Swing Easy.

Un Fest da assaporare, tra food-truck, bar e aperitivo a tema

Punto di forza del Vintage Fest Pisa 2025, sarà anche tutto il comparto Food&bBeverage, che vanta una fornita area food-truck e un’area bar, per concedervi, tra un acquisto e l’altro, una pausa golosa, un pranzo gustoso e un aperitivo deliziosamente retrò.

A questa edizione saranno presenti food-truck di livello, che vi faranno scoprire gusti autentici e vere ghiottonerie, tra necci, birre artigianali, crepes dolci e salate, panini imbottiti e cibi esotici.

L’evento di punta di questa edizione è l’Aperitivo Vintage: dalle ore 17:00, nelle due giornate, potrete recarvi all’area bar per gustare un aperitivo al costo di € 5,00, comprensivo di drink a scelta dalla lista cocktail, vino e prosecco, un piattino di stuzzichini tosco-brasiliani e, in omaggio, l’esclusivo bicchiere in vetro targato “Ganzo Il Cocktail”, con borsina porta bicchiere inclusa, da conservare come ricordo del Fest.

Venticinque edizioni di emozioni vintage

Raggiungere la venticinquesima edizione non è solo un successo organizzativo, ma un indicatore della duratura risonanza culturale del fenomeno vintage: il Vintage Fest Pisa rappresenta una manifestazione culturale dove la storia del costume incontra la ricerca di unicità e qualità, in netta controtendenza rispetto alla frenesia delle dinamiche di consumo del mondo moderno.

“Questa edizione è un omaggio alla perseveranza e alla passione della nostra comunità di espositori, artisti e commercianti, che da anni collaborano alla riuscita del Vintage Fest” dichiara Valerio Capuzzi, organizzatore dell’evento per Ganzo! Eventi Culturali. “Dopo 25 edizioni, il Vintage Fest Pisa continua a offrire non solo merce di qualità, ma una vera e propria esperienza emozionale, che unisce il commercio alla riscoperta storica e all’intrattenimento, inoltre da Pisa il Vintage Fest si è esteso a molte altre città (Empoli, Pistoia, Siena, Livorno, Verona, Genova e il 6/7 Dicembre 2025 a Grosseto) diventando quindi un punto di riferimento a livello nazionale per gli amanti del Vintage”

La manifestazione sarà aperta al pubblico sabato 29 e domenica 30 novembre, dalle 10:00 alle 20:00, con orario continuato.

L’accesso all’evento è di € 5,00 a persona, con un omaggio esclusivo per i primi visitatori che si presenteranno all’ingresso della Leopolda: con l’acquisto del biglietto, riceveranno anche la fantastica shopper in cotone del Vintage Fest – disponibile solo fino ad esaurimento scorte – ormai un oggetto iconico per gli appassionati e gli amici del Fest.

Il Vintage Fest Pisa è più di una fiera: è una celebrazione del fascino senza tempo del passato e un’occasione per vivere la città in maniera dinamica, riscoprendo le radici di stili e tendenze che continuano a ispirare la moda e l’arte contemporanea.

Gli organizzatori invitano calorosamente tutti i cittadini e tutto il pubblico appassionato di vintage a partecipare a questa storica edizione, e a regalarsi un fine settimana indimenticabile, all’insegna dello stile, della buona musica e della ricerca di pezzi unici.

