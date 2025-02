Al via il progetto ‘Donne Naviganti’: corso gratuito di alfabetizzazione informatica per donne over 65 e migranti

Written by admin• 6:35 pm• Attualità, Cultura, Pisa

PISA – Prende il via il 26 febbraio il progetto “Donne Naviganti”, un corso di alfabetizzazione informatica dedicato a donne over 65 e donne migranti, organizzato dalla Casa della Donna di Pisa e sostenuto dalla Fondazione Pisa.

“L’obiettivo del corso è fornire strumenti informatici di base a tutte quelle donne per cui il computer è sempre stato un ostacolo,” spiega Denise Atzori, coordinatrice del progetto. “Vogliamo permettere loro di connettersi autonomamente ai portali della pubblica amministrazione, inviare e ricevere email, creare i propri file digitali, e aiutarle a stare al passo con la rapida digitalizzazione in corso.“

Il corso, completamente gratuito, è strutturato in due sezioni: una per donne over 65 e una per donne migranti, quest’ultima con il supporto di una mediatrice linguistico-culturale. Le partecipanti avranno a disposizione 30 ore di formazione suddivise in un modulo base e un modulo avanzato. I temi trattati includono l’utilizzo del computer, gli strumenti di videoscrittura e modifica dei file, la navigazione su internet, l’invio di email e PEC, il lavoro in cloud e la sicurezza informatica, per imparare a proteggersi da truffe e virus. Le lezioni si terranno una volta a settimana, il mercoledì pomeriggio o il venerdì mattina, da febbraio a giugno, con l’obiettivo di aiutare le partecipanti a diventare autonome nell’uso del computer e dello smartphone.

“Sono certa che questo corso offrirà alle donne coinvolte gli strumenti necessari per navigare online in modo sicuro e autonomo,” aggiunge Ketty De Pasquale, presidente della Casa della Donna di Pisa. “In un mondo sempre più digitale, è fondamentale che ogni donna abbia gli strumenti per sentirsi integrata e connessa, e che questi strumenti siano accessibili e gratuiti. Ringrazio la Fondazione Pisa per il suo prezioso contributo alla realizzazione di questo progetto.“

Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 23 febbraio, inviando una email a segreteria@casadelladonnapisa.it. Ogni sezione del corso prevede un massimo di 18 partecipanti, con un minimo di 5 iscritti per ramo.

Per maggiori informazioni: www.casadelladonnapisa.it/donne-naviganti-corso-di-alfabetizzazione-informatica-per-donne-anziane-e-donne-migranti

