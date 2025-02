Intitolato a Giorgio Cavallini il tratto ciclopedonale tra via Mario Lalli e via San Francesco

Written by admin• 4:03 pm• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Martedì 18 febbraio, si è tenuta la cerimonia di intitolazione del tratto ciclopedonale che collega via Mario Lalli a via San Francesco al prof. Giorgio Cavallini. L’evento ha visto la partecipazione del sindaco di Pisa, Michele Conti, e dell’assessore ai servizi demografici e toponomastica, Gabriella Porcaro.

“Intitolare quest’area a Giorgio Cavallini è un gesto simbolico ma ricco di significato – ha dichiarato il sindaco Michele Conti. Un modo per onorare la memoria di un professore dell’Ateneo pisano, nato a Siena nel 1943 e che ha trascorso tutta la sua carriera professionale a Pisa, diventando un punto di riferimento per la comunità accademica, scientifica e cittadina. Oggi, con questa intitolazione, ribadiamo l’importanza della cultura, dell’innovazione e dell’impegno civile. La scelta di un percorso ciclopedonale non è casuale: simboleggia il movimento, il progresso e il collegamento tra il passato e il futuro, tra sapere e vita quotidiana.”

“Pisa è da sempre un centro di cultura e sapere, grazie anche all’impegno dei suoi professori universitari,” ha dichiarato l’assessore Gabriella Porcaro. “Intitolare vie e piazze a questi illustri docenti è un atto simbolico che questa Amministrazione vuole compiere per celebrare il loro fondamentale contributo non solo all’accademia, ma anche alla crescita e all’evoluzione culturale della nostra città.”

Giorgio Cavallini, nato a Siena il 22 aprile 1943, conseguì la laurea in Ingegneria Aeronautica presso l’Università di Pisa il 23 novembre 1968, ricevendo il premio nazionale “G.Crocco”. Nel 1972/73 inaugurò il corso di Strutture Accademiche e ottenne la relativa cattedra. È stato vice direttore e direttore del Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale, ed è stato eletto per due mandati consecutivi come rappresentante dei professori ordinari nel Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa. Insignito dell’Ordine del Cherubino, la massima onorificenza dell’Ateneo, Cavallini è scomparso il 12 novembre 2015.

