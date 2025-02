Incontro dell’Università di Pisa con Comitati e Associazioni sulla gestione forestale di Coltano

Written by admin• 7:08 am• Attualità, Pisa

PISA – L’Università di Pisa ha invitato il Comitato Difesa Alberi Pisa, il Comitato Permanente per la Difesa di Coltano e l’associazione Città Ecologica a un incontro per esporre e chiarire la propria posizione sugli interventi di gestione forestale svolti a Coltano.

L’incontro si terrà l’11 marzo alle ore 15 presso il Rettorato dell’Università di Pisa e vedrà la partecipazione della Prorettrice per la Sostenibilità e l’Agenda 2030, Elisa Giuliani, del Direttore del Centro E. Avanzi, Angelo Canale, e di alcuni membri del Comitato Scientifico dell’Ente Parco.

Comprendendo le preoccupazioni espresse dalla cittadinanza, dai comitati e dalle associazioni, l’Università di Pisa anticipa che tutti gli interventi boschivi sono stati effettuati in conformità al Piano di gestione forestale 2021-2030 dell’Ateneo, approvato dalla Regione Toscana e con il nulla osta del Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli. L’Università è responsabile della gestione di circa 700 ettari di superficie forestale, in gran parte classificata a rischio incendio medio-elevato e inserita in un contesto fortemente antropizzato.

Riguardo la situazione specifica di Coltano, i tagli di sgombero, previsti dal Piano di gestione forestale, sono stati necessari per eliminare le piante giunte a fine ciclo e favorire la rinnovazione del pino domestico e la rigenerazione della pineta. Il diradamento eseguito su altre piccole pinete è stato indispensabile per permettere un miglior sviluppo in altezza e diametro degli alberi rimanenti. Altri tagli di manutenzione sono stati effettuati per garantire la sicurezza della viabilità.

L’incontro con le associazioni e i comitati avrà l’obiettivo di approfondire gli aspetti tecnici degli interventi, chiarirne le motivazioni e avviare un confronto costruttivo con la comunità.

