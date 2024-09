”Escape From The Tower” e i veicoli militari della Seconda Guerra Mondiale in Piazza dei Miracoli

Scritto da admin• 6:41 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – E’ tutto pronto per l’evento in Piazza dei Miracoli curato da Linea Gotica Lucchesia che si terrà a Pisa venerdì 20 settembre a partire dalle ore 7.30 con la rievocazione dei veicoli militari e storici.

Il tutto si svolgerà all’interno della manifestazione organizzata da Camp Darby dal titolo “Escape from the Tower”. Nel contesto Linea Gotica Lucchesia farà da cornice con alcuni veicoli militari della seconda guerra mondiale, per ricordare l’80°anniversario della liberazione della città di Pisa che avvenne il 20 settembre 1944.

“L’Opera Primaziale Pisana e le forze di polizia municipale, in collaborazione con il SETAF della base statunitense di Camp Darby, hanno dato piena disponibilitá e collaborazione per poter farci accedere nella famosissima piazza della torre pendente. Le auto esposte sono autentiche e funzionanti. Saranno messe a disposizione del pubblico per la visione dalle ore 7.30 alle ore 9.30 circa. Subito dopo i veicoli si dirigeranno presso la base di Camp Darby per celebrare la premiazione del primo partecipante che ha completato il percorso lungo 13 chilometri”, affermano gli organizzatori.

