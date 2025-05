Al via il crowdfunding “Stoccate d’amicizia – inclusione in pedana” del Circolo Scherma Arno A.S.D. di Fornacette

Written by admin• 12:43 pm• Calcinaia, Pisa, Sport, Sport

FORNACETTE – È partito lunedì 28 aprile il crowdfunding realizzato dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme al Circolo Scherma Arno A.S.D., un’associazione sportiva dilettantistica affiliata alla Federazione Italiana Scherma e al Centro Sportivo Italiano, con sede a Fornacette nel comune di Calcinaia (PI).

Il crowdfunding – che rientra nei cinque progetti dei Pensati Con il Cuore sostenuti dalla Fondazione Il Cuore si scioglie – ha l’obiettivo di raccogliere fondi per creare uno spazio inclusivo, in cui bambini con disturbi dello spettro autistico possano allenarsi fianco a fianco con coetanei a sviluppo tipico. Grazie all’approccio ludico-sportivo, i partecipanti apprendono le basi della scherma in un ambiente strutturato per favorire la socializzazione, il rispetto reciproco e il miglioramento delle capacità motorie e cognitive. Il progetto, condotto da tecnici specializzati, punta a rafforzare l’autostima e il senso di appartenenza al gruppo.

Obiettivo del progetto è quello di rendere lo sport della scherma più inclusivo per bambini con disturbi dello spettro autistico, offrendo loro un ambiente strutturato che favorisca lo sviluppo non solo motorio ma anche sociale. I fondi raccolti saranno utilizzati per formare gli istruttori in psicopedagogia sportiva e tecniche di allenamento inclusivo, acquistare attrezzature adeguate, organizzare eventi di sensibilizzazione per promuovere la cultura dell’inclusione.

Il progetto è stato presentato alla stampa oggi presso la Sala Consigliare del Comune di Calcinaia, in piazza Indipendenza 7 a Calcinaia (PI), alla presenza di Cristiano Alderigi, Sindaco del Comune di Calcinaia, Giulio Doveri, Assessore allo Sport del Comune di Calcinaia, Giulia Guelfi, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Calcinaia, Gianluca Alessandrucci, Presidente del Circolo Scherma Arno A.S.D, e Massimo Pinori, Presidente della sezione soci Coop di Valdera.

Fino al 9 giugno sarà possibile partecipare alla raccolta fondi, donando sulla piattaforma Eppela o partecipando agli eventi in calendario, organizzati con il supporto della sezione soci Coop di Valdera.

Il progetto coinvolgerà circa 10 bambini con disturbi dello spettro autistico e 10-15 a sviluppo tipico. Ma l’iniziativa avrà un impatto positivo molto più ampio, contribuendo alla diffusione dei valori dell’inclusione e della cooperazione.

«Un’associazione sportiva dilettantistica, il Circolo Scherma Arno, che si occupa di sport inclusivo, soprattutto per i bambini e i ragazzi con disturbi dello spettro autistico, per favorire il loro sviluppo motorio e soprattutto sociale. Un bellissimo progetto di integrazione che siamo felici di realizzare attraverso questo nuovo crowdfunding, sostenuto anche dalla sezione soci Coop Valdera» fanno sapere dalla Fondazione Il Cuore si scioglie.

I progetti “Pensati con il Cuore”

Pensati con il Cuore è la campagna di raccolta fondi della Fondazione Il Cuore si scioglie, nata per sostenere i progetti delle associazioni del territorio. Il meccanismo è quello di coinvolgere e sensibilizzare le persone, facendo conoscere le realtà locali impegnate nella solidarietà e invitando a dare un contributo per la realizzazione di piccoli e grandi sogni. Una volta arrivati a metà della cifra necessaria, la Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppia l’importo per centrare l’obiettivo. Un modo per mettere al centro il territorio e tutte le associazioni che, facendo comunità, si impegnano sui temi dell’inclusione sociale, della disabilità, dell’inserimento professionale dei soggetti svantaggiati, del contrasto alla ludopatia e della scoperta del territorio per i più giovani. Dopo il successo dei progetti del 2024, la Fondazione Il Cuore si scioglie rilancia l’impegno con “Stoccate d’Amicizia – Inclusione in Pedana” del Circolo Scherma Arno A.S.D. insieme alla sezione soci Coop di Valdera, e con altri quattro progetti, partiti il 28 aprile e aperti alle donazioni fino al 9 giugno: “I Cer-Amici – Mani Che Creano, Cuori Che Si Incontrano” dell’associazione NEOS APS insieme alla sezione soci Coop di Firenze sud ovest, “Fiato al Cuore – L’Orchestra che Cresce Insieme” della Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa insieme alla sezione soci Coop Le Signe, “Zion – Il Calcio che Unisce” del Circolo Baobab insieme alla sezione soci Coop di Arezzo e “Tam-Tam – La Cultura in Movimento” della società cooperativa EDA servizi insieme alla sezione soci Coop di San Casciano.

