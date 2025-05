Ciuoffo: “Con i Punti Digitale Facile portiamo le competenze digitali in tutta la Toscana”

Written by admin• 12:33 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA- “La Toscana può contare su una rete ormai capillare di 179 Punti Digitale Facile, supportata da una squadra composta da ben 564 facilitatori digitali. È grazie a loro che ogni giorno portiamo avanti un lavoro concreto e costante di formazione e supporto, rivolto a tutte le persone che incontrano difficoltà nell’utilizzo delle tecnologie”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo, intervenendo questa mattina a Pontedera all’evento “Abilitiamo il futuro: competenze digitali per la Valdera”.

Durante il suo intervento, Ciuoffo ha evidenziato i risultati raggiunti: sono già oltre 75.000 i cittadini che si sono rivolti ai Punti Digitale Facile, per un totale di quasi 90.000 servizi digitali erogati.

“Numeri destinati a crescere – ha sottolineato l’assessore –. Il nostro obiettivo è raddoppiare questi risultati entro la fine del prossimo anno. Iniziative come quella di oggi contribuiscono a far conoscere sempre di più il servizio, reso possibile grazie alla collaborazione attiva degli enti locali, delle organizzazioni sindacali – in particolare quelle dei pensionati – e delle associazioni del terzo settore. A tutti loro va il nostro ringraziamento: senza il loro contributo non avremmo potuto raggiungere questi importanti traguardi”.

La Regione Toscana ha investito circa 7,5 milioni di euro nel progetto, riconoscendo fino a 30.000 euro per ogni Punto Digitale Facile attivato, oltre a un ulteriore contributo di 9.000 euro destinato alle dotazioni informatiche.

