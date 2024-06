Al via i Gym Summer Camp organizzati dalla Polisportiva Tirrenia al Centro Coni

Scritto da admin• 7:37 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – La Polisportiva Tirrenia, nata nel 1977, società con sede presso la struttura del CPO (Centro Preparazione Olimpica) come tutti gli anni organizza i campi solari estivi presso la struttura del Centro Coni di Tirrenia sul litorale pisano.

Il via ai Gym Summer Camp 2024 il 17 giugno con attività sportive, animazione e attività ludiche dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30. Per i ragazzi ci sarà la possibilità di svolgere i compiti per le vacanze. Alla fine dei Camp verrà rilasciato a tutti un attestato di partecipazione.

Per maggiori info Michela Novi 347.5019897 oppure scrivere a polisportiva.tirrenia@gmail.com

Giugno 7, 2024