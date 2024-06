Si amplia ai quartieri di Gagno, Porta Fiorentina e parte di Santa Maria la raccolta a cassonetto intelligente. Si parte dal 17 giugno

Scritto da admin• 8:34 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Un’opera che si prefigge progressivamente di portare a regime l’intera città, ovvero sostituire il sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, ampliando le aree servite dalla raccolta a cassonetto stradale informatizzato, anche in vista dell’introduzione della tariffazione puntuale, diverrà operativa entro la fine del mese di giugno anche nelle Zone di Gagno, Porta Fiorentina e in una parte del quartiere di Santa Maria, precedentemente rimasto escluso dalla raccolta stradale del Centro Storico.

di Giovanni Manenti

Come illustrato la mattina di giovedì 6 giugno 2024 in via Fiorentina alla presenza dell’Assessore alle Politiche Ambientali Giulia Gambini, di Paolo Vannozzi Amministratore Delegato e Giulia Palagini Vice Presidente di Geofor, nonché di Simone Pucci, Responsabile dei Servizi ambientali di Geofor Spa.

Grazie pertanto alla collaborazione fra il Comune di Pisa ed il gestore Geofor, Società del Gruppo Retiambiente, saranno pertanto attivati nelle riferite zone i nuovi contenitori per la raccolta differenziata, con accesso controllato mediante le tessere elettroniche in consegna a tutte le utenze in questi giorni, destinati a raccogliere le cinque frazioni di raccolta differenziata: multimateriale, carta, vetro, organico e indifferenziato, per un intervento che riguarderà 1738 utenze (di cui 1538 domestiche) ed, una volta attivato, diverranno complessivamente 24837, su un totale di 61267, le utenze cittadine servite dalla raccolta a cassonetto, pari al 40,5% del totale, mentre gli utenti già in possesso delle nuove tessere per i Centri di Raccolta potranno utilizzarle anche per l’apertura dei nuovi contenitori, con il nuovo servizio ad essere attivo a partire da lunedì 17 Giugno, ma per un brevissimo periodo sarà comunque ancora attiva la raccolta porta a porta.

Da un punto di vista operativo, i nuovi contenitori potranno essere aperti anche mediante utilizzo del proprio cellulare smartphone, previo scarico della “Sigma Geofor App”, mentre le tessere sono state attivate a tutti coloro che sono già regolarmente iscritti alla banca dati Tari e, per chi non lo fosse, può rivolgersi agli uffici di Sepi Spa, così come, in caso di smarrimento o furto della tessera sarà possibile richiederne un duplicato al numero verde di Geofor 800 959095.

Un nuovo passo avanti, pertanto, nel percorso seguito dall’Assessorato alle Politiche Ambientali, come riferisce l’Assessore Giulia Gambini: “l’Amministrazione Comunale, in linea con quanto era stato fatto dalla precedente consiliatura, sta realizzando questo piano di espansione tramite il quale il sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta viene sostituito con il sistema di raccolta attraverso i cassonetti attraverso il posizionamento di “cassonetti intelligenti” dotati di una tecnologia avanzata, circostanza che può comportare, in prospettiva, un risparmio per i cittadini, in quanto il servizio ha un costo inferiore rispetto a quello effettuato porta a porta. L’obiettivo – conclude l’Assessore – è quello di procedere anche nelle zone in cui le tipologie degli edifici necessitano di superare le criticità del sistema porta a porta, anche in termini di tutela e salvaguardia del decoro urbano. pur tenendo conto di come Pisa sia una città particolare, con delle caratteristiche diverse da molte altre realtà della Provincia a cui non possiamo logicamente paragonarci, non soltanto in termini di flussi – considerando la percentuale dei residenti rispetto ai volumi quotidiani che tengono conto anche del pendolarismo studentesco, di coloro che frequentano l’Ospedale e dello stesso Turismo – che vanno ad incidere in termine di produzione dei rifiuti, offrendo peraltro, d’altro canto, tanti altri servizi da parte della nostra città rispetto alle altre”.

Da parte sua, l’Amministratore Delegato di Geofor Paolo Vannozzi aggiunge: “In previsione della tariffazione puntuale e in linea con le indicazioni dell’Amministrazione completiamo la parte di via Bonanno e via Roma con il posizionamento di alcuni nuovi cassonetti ad accesso controllato. così come nelle zone di Gagno e La Cella metteremo alcuni nuovi cassonetti, dove gli utenti potranno conferire h24 e sette giorni su sette tutte le frazioni di rifiuti differenziati, che venivano smaltiti col sistema di raccolta domiciliare. Il tipo di raccolta è uno strumento“, conclude Paolo Vannozzi, “ma bisogna sempre tenere presente che l’intento è quello di raccogliere materiale per reimpiegarlo come materia prima seconda, evitando così di drenare nuove risorse dalla terra, ragion per cui le regole restano le solite, vale a dire occorre differenziare e serve farlo bene, perché lo scopo non è tanto separare bene i rifiuti, ma dividerli correttamente al fine di recuperare materiali di qualità da avviare alle filiere del riciclo, ed ecco pertanto che, assieme al Comune, stiamo perfezionando una Campagna di comunicazione, che inizierà a breve includendo anche i turisti balneari, proprio per rispolverare l’attenzione che merita un tema come l’ambiente e la raccolta differenziata“.

Luoghi di riferimento della presente iniziativa:

Nella zona di Gagno le tessere personalizzate e riservate consentiranno di aprire i contenitori nelle nuove postazioni dedicate agli utenti delle seguenti vie: via Bragazzi, via Grassini, via dei Bersaglieri, via di Gagno, via di Piavola a Buti, via Tempesti, via Fosso della Bufalina, via Fratelli Cervi, via Lombardi, via Guardistallo, via Radi, via Radi detto Boscaglia, via Marzabotto, via Casarosa, via Barachini. via Pagni, via San Jacopo (dal civico 1 al civico 153/a, e dal civico 2 al civico 52);

Nella zona di Porta Fiorentina le tessere personalizzate e riservate consentiranno di aprire i contenitori nelle nuove postazioni dedicate agli utenti delle seguenti vie: cavalcavia Sant’Ermete Nord, Corte Tiezzi, via Cervino, via Emilia (dal civico 1 al civico 93/d e dal civico 2 al civico 210), via Fiorentina (dal civico 1 al civico 235 e dal civico 2 al civico 194), via Saragat, via Pilla ( dal civico 1 al civico 15 e dal civico 2 al civico 8/e), via Monte Bianco, via Sempione, via Vecchia Tramvia;

Nel quartiere di Santa Maria le tessere personalizzate e riservate distribuite agli utenti di Largo Padre Renzo Spadoni, Piazza di Terzanaia, Ponte della Cittadella, via Bonanno Pisano (dal civico 2 fino a fine civici pari), via dei Macelli, via Nicola Pisano, via Pietro da Pisa, via Risorgimento (dal civico 21 fino a fine civici dispari, e dal civico 32 fino a fine civici pari), via Rustichello da Pisa consentiranno di aprire i contenitori per le 5 frazioni di raccolta differenziata delle nuove postazioni della zona e di tutte le postazioni interrate e fuori terra del Centro Storico.

Last modified: Giugno 6, 2024