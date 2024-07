“Blu Dipinto” in omaggio a Domenico Modugno nella Piazzetta Dell’Angelo

Scritto da admin• 12:05 pm• Bientina, Eventi/Spettacolo, Pisa

BIENTINA – In omaggio a Domenico Modugno, parole e musica per uno spettacolo novità, al festival di cene e teatro Utopia del Buongusto edizione 2024, XXVII Atto. A cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle.

Martedì 23 luglio 2024, alle 21,30 nella Piazzetta dell’Angelo a Bientina (Pisa), Guascone Teatro presenta lo spettacolo teatral musicale “Blu dipinto”. Con Andrea Kaemmerle e con Giulia Pratelli e Luca Guidi alla chitarra e voce.

Eccezionalmente lo spettacolo è ad ingresso gratuito. Cena in luogo alle 20,00 convenzionata presso i ristoranti del paese (chiedi informazioni al momento della prenotazione). Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Da non perdere: il vivace centro storico di Bientina con le sue vetrine.

”Blu Dipinto” gioca con grande leggerezza con i rimbalzi d’arte, l’arte che influenza nuova arte, gli artisti di ogni tempo e disciplina che hanno influenzato altri pensieri e altri capolavori e le vite e i pensieri di artisti che aiutano la nascita di altri mondi. È dedicato a Domenico Modugno così come al celebre quadro di Marc Chagall e ai voli pindarici di ogni tempo. In scena, dall’inizio alla fine, i tre artisti conducono gli spettatori in una sana passeggiata mentale nei rivoli della leggerezza. Canzoni, aneddoti e pensieri filosofici faranno di questa notte un passaggio di bellezza. Giulia Pratelli è una brava cantautrice con molte partecipazioni a festival importanti e Luca Guidi un cantautore apprezzato e premiato. Andrea Kaemmerle è un sagace sobillatore di risate e spacciatore di buonumore da ormai ben 30 anni.

Replica sabato 27 luglio alle 21,30 nella Piazzetta dietro il Comune a Santa Luce (Pisa). Eccezionalmente lo spettacolo è ad ingresso gratuito. Cena presso “Mangia E Bevi Ristobar di Monica e Cristina” 25,00€. Info e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Da non perdere una visita alla riserva naturale del lago di Santa Luce.

“Utopia del Buongusto” che torna con l’estate, festeggia 27 anni di vita con 42 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal28 giugno al 19 ottobre 2024. Incanto dei posti, cibarie e voglia di essere birbanti e disubbidienti, è sempre quello da oltre un quarto di secolo, così come la direzione artistica affidata ad Andrea Kaemmerle. Tra le novità, i “Diari di bordo” scritti e raccontati dagli stessi spettatori, e “Utopia per Emergency”, con le magliette dedicate.

