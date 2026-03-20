L’amministrazione comunale continua ad investire per i giovani: l’ultimo intervento ha riguardato la sala prove musicali 

Written by Redazione• 5:44 pm• Calci, Attualità

CALCI – È tornata di nuovo a disposizione dei gruppi musicali del territorio, dopo alcuni interventi migliorativi, la sala prove di Calci dedicata al maestro Gigi Cunsolo.

Attiva ormai da oltre dodici anni all’interno dello Spazio Giovani “Giuseppe Di Matteo” di via della Propositura, al primo piano dell’ex Cardinale Maffi, la sala prove musicali è dotata di alcuni strumenti e può essere utilizzata gratuitamente, previa registrazione e accettazione del regolamento. Quest’ultimo intervento, per un investimento di circa 7mila euro, ha riguardato in particolare l’insonorizzazione della stanza.

Insieme alla vicesindaca ff Valentina Ricotta, hanno visitato la sala e salutato la fine dei lavori Valentina Marras, assessora ai lavori pubblici e al patrimonio, l’assessore Luca Fanucci, Tommaso Ficini, uno dei responsabili della sala, e l’insegnante di canto Roberta Cingolani.

“Nata da un’intuizione del ‘maestro Gigi’- ricorda Valentina Ricotta -, questa sala è un luogo autogestito, dotato di adeguata strumentazione dove poter sviluppare e condividere creatività e passione per la musica. Allo stesso tempo, rappresenta una risposta ai bisogni dei giovani e la fiducia che la nostra amministrazione ha sempre riposto in loro, fiducia che non è mai stata disattesa grazie al senso di responsabilità che hanno sempre saputo dimostrare. Negli anni, infatti, sono cresciuti tanti gruppi così come l’interesse e la cura per questo spazio, con tanto di preziosi suggerimenti e proposte di migliorie da parte di chi lo frequenta e lo vive. Inoltre, come prevede il regolamento della sala, abbiamo potuto apprezzare il loro talento musicale anche in occasione di alcuni eventi pubblici”.

“L’Aula studio, una piccola area relax e adesso la sala prove musicali riqualificata – aggiunge l’assessora Marras -: lo Spazio Giovani dell’ex Cardinale Maffi è uno spazio vivo che cresce insieme alla sua utenza, grazie anche all’attenzione, al sostegno, e agli investimenti dell’amministrazione comunale. Senza dimenticare che in questi spazi possono trovare casa associazioni, come ad esempio la Corale Santa Cecilia, mentre per i cittadini sono a disposizione importanti servizi come gli sportelli di Codacons, Casa Insieme e Agroecologia”.

Last modified: Marzo 20, 2026