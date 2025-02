Al Teatro Nuovo di Pisa l’arte della commedia secondo I Sacchi di Sabbia con “Uno, due e tre!”

Written by admin• 12:52 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

La compagnia I Sacchi di Sabbia venerdì 7 febbraio alle ore 21 porta in scena un adattamento della commedia di Ferenc Molnar. Una produzione Teatro Metastasio.

PISA – Un capitalista furbo, una figlia ribelle e un tassista anarchico si intrecciano in una trama esilarante. Gira intorno a questi tre personaggi lo spettacolo “Uno, due e tre!” che venerdì 7 febbraio alle ore 21 arriva sul palco del Teatro Nuovo di Pisa, Piazza della Stazione 16, con la regia I Sacchi di Sabbia. Si tratta dell’adattamento della commedia scritta da Ferenc Molnar, celebrato autore de I ragazzi di via Pal, che nel 1961 divenne un film per la regia di Billy Wilder e l’indimenticabile interpretazione di James Cagney,

La storia è quella di un imprenditore senza scrupoli che alla vigilia delle sue vacanze, si trova di fronte ad una grana imprevista: la figlia di un magnate americano che gli era stata affidata per un viaggio di istruzione ha sposato un tassista anarchico e sta aspettando un figlio da lui. Il magnate sta arrivando per riprendersi la figlia, tra un’ora sarà nell’ufficio del nostro capitalista e il patatrac sembra inevitabile. Ma il vulcanico direttore d’azienda ha un’idea geniale: trasformare in quel misero giro di clessidra il tassista anarchico e proletario in un miliardario! Nota al pubblico per reinventare la scena popolare contemporanea con un linguaggio sempre in bilico tra le arti, la compagnia pisana I Sacchi di Sabbia mette in scena un “sabba aziendale”, un inno dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo, una feroce allegoria del panorama sociale attuale. Con Giulia Gallo, Massimo Grigò, Annibale Pavone, Tommaso Taddei, una produzione Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con I Sacchi di Sabbia e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.

Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Nuovo- Binario Vivo APS sostenuta da Fondazione Pisa, Soci Coop e Unicoop Firenze.

Acquisto biglietti e info

Il botteghino è aperto un’ora prima dell’inizio dello spettacolo in Piazza della Stazione 16 a Pisa oppure il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19. Biglietto intero 15 euro, convenzionati, soci Unicoop 13 euro, studenti e dipendenti Università di Pisa 10 euro, allievi e scuole di teatro 10 euro, operatori 5 euro (esclusi diritti di prevendita).

Info sullo spettacolo e biglietti online: www.teatronuovopisa.it o sulla piattaforma CiaoTickets: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/uno-due-tre-i-sacchi-di-sabbia

Per partecipare agli spettacoli del Teatro Nuovo è richiesta la tessera associativa annuale di Binario Vivo (costo 3 euro). Possibile il tesseramento online a questo link: https://www.cloud32.it/GES/pub/iscrisocio/232333/01

Informazioni

Telefono: 3923233535, e-mail: biglietteria.teatronuovopisa@gmail.com

