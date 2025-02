Doppio appuntamento nel Giorno del Ricordo

Written by admin• 12:53 pm• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA – La Città di Pontedera dedicherà due momenti alla celebrazione del Giorno del Ricordo, in memoria delle Vittime delle Foibe, dell’esodo istriano, fiumano, giuliano e dalmata e delle vicende del confine orientale.

Sabato 8 febbraio, a partire dalle ore 18,30, “Trame di Memoria”, un momento di riflessione sulla storia della comunità italiana tra l’esodo giuliano – dalmata e chi è rimasto in terra d’Istria. Nello spazio del Centrum Sete Sois, di viale Rinaldo Piaggio, interverranno la vicesindaca di Pontedera Carla Cocilova e l’assessore comunale alla cultura Francesco Mori con David Modrusan, vicesindaco della città di Rovigno, Kristjan Knez, storico del Centro Italiano Carlo Combi e presidente della Società di studi storici e geografici di Pirano e Gianfranca Blandini Suran, rappresentante della Comunità italiana di Rovigno.

Una serata, ad ingresso libero, dedicata alla memoria storica ma anche all’arte e alla cultura mediterranea. Qui il programma completo

La cerimonia istituzionale per il Giorno del Ricordo è in programma il giorno 10 febbraio a partire dalle ore 10,30, con il ritrovo in piazza Donna Paola Piaggio e la deposizione di una corona in via Caduti delle Foibe.

Oltre all’ intervento da parte dell’Amministrazione Comunale sono previsti contributi da parte di studenti delle scuole cittadine che hanno approfondito le vicende storiche di quel periodo in classe.

Last modified: Febbraio 4, 2025