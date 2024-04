Al Teatro dei Salesiani a Livorno si assegna il 21esimo Premio Pegaso, festival nazionale canzoni inedite

Scritto da admin• 8:46 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

La kermesse è organizzata dall’emittente radiofonica pisana Radio Incontro. Ventitré i cantanti in gara, anche il pubblico può votare. Al primo classificato una borsa di studio di 1.000 euro

LIVORNO – E’ tutto pronto al Teatro dei Salesiani di Livorno per la ventunesima edizione del Premio Pegaso, festival nazionale di Canzoni Inedite organizzato ogni anno da Claudio Tantardini in collaborazione con Radio Incontro al fine di promuovere e sostenere le canzoni originali (non cover) di interpreti e cantautori che provengono da tutta Italia e che ogni anno in primavera si danno appuntamento a Livorno.

Anche per questa nuova edizione prevista Sabato 13 Aprile alle ore 21, molti sono stati gli iscritti alla finale con 23 cantanti che si esibiranno dal vivo davanti ad una giuria qualificata, che avrà il compito di stilare una classifica in base alla quale ,al termine verranno consegnati ben dieci premi.



Il 1° classificato riceverà una “borsa di studio” di 1000 euro, ma verranno premiati anche il 2° ed il 3° classificato; la giuria assegnerà inoltre il Premio della Critica, Premio miglior Testo, Premio miglior Interpretazione. La presenza di Radio Incontro in giuria porterà all’assegnazione del Premio Speciale Radio Incontro.



Anche il.pubblico presente in teatro potrà esprimere in una apposita cartolina voto ben tre cantanti preferiti che concorrono all’assegnazione del.premio Giuria Popolare. Premio Ogae Italy verrà dato alla canzone dalle atmosfere più “europee” visto che sarà assegnato da Alessandro Banti di Radio Incontro e giornalista accreditato a Sanremo e all’Eurovision Song Contest (ogae italy di cui Banti è vicepresidente è il club che raggruppa i sostenitori dell’Eurovision). La signora Rita Santuari consegna invece il.premio C.A.P.IT (club dei circoli ricreativi).

La serata finale sara’ allietata inoltre da una delle scuole di danza più blasonate e premiate della città: la scuola Eden diretta da Giulia ed Elena Turchi. Radio Incontro che sostiene il festival da alcuni anni è parte integrante dello spettacolo e ha seguito step by step le fasi di selezione,tanto che ogni sabato nello spazio INCONTRO WEEKEND dalle 14 alle 18 sono state trasmesse in anteprima le 23 canzoni in gara ed ospiterà, in diretta negli studi di Pisa, i cantanti finalisti per interviste e promozione dell’inedito con la conduzione di Marco Leonetti che presenterà anche la serata finale del 13 aprile. La giuria sarà formata da Rita Santuari presidente C.A.P.it, Fabrizio Pucci (giornalista di Urban Livorno), Alessandro Banti (giornalista Toscana Oggi e vice presidente Ogae italy), Daniela Ricci (attrice teatrale e collaboratrice di Radio Incontro) e da Radio Incontro i conduttori Riccardo Maffei ed Alessandro Cerri. Questa edizione del Pegaso vede in giuria anche la presenza della testata PisaNews con la presenza di Antonio Tognoli e Leonardo Miraglia.



In.passato la giuria è stata composta anche da personalità della musica a livello nazionale come Aleandro Baldi, Dario Baldan Bembo, Beppe Dati, Marco Ferradini ed altri. Questa edizione vede invece la presenza di operatori del servizio Radio e di testate giornalistiche.

