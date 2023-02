Volley CNU 2023. Inizia con il botto il cammino del Cus Pisa che batte 3-0 Cus Torino

Scritto da admin• 6:42 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Inizia con un successo l’avventura ai Campionati Nazionali Universitari 2023 per il Cus Pisa Volley che al PalaCus travolge con un netto 3-0 Cus Torino nella gara d’esordio dei campionati studenteschi.

Un successo netto per la squadra allenata da mister Mario Moi impreziosita dai prestiti di Keriann Crescini dell’Arno Volley e da Matteo Maciocco e Matteo Marini dal Migliarino Volley, oltre ad Elia Melani del Dream Volley. Partenza a razzo con il primo set che era subito in discesa sin dalle prime battute e si chiudeva sul 25-20 solo con qualche sofferenza nella parte centrale. Secondo set molto più equilibrato con Cus Pisa avanti nella prima parte che subiva la rabbiosa reazione dei piemontesi ,ma però riusciva tuttavia soffrendo a spuntarla per 27-25, Nel terzo e ultimo set però la squadra di mister Mario Moi dimostrava tutta la propria forza chiudendo addirittura in crescendo e portando a casa un giusto 25-22 che chiudeva i conti e dava la prima vittoria di questi CNU 2023 al Cherubino. Prossimo appuntamento per il Cus Pisa Volley per la seconda gironata dei campionati CNU 2023 martedì 28 marzo fuori casa contro il Cus Genova che se la vedrà invece con il Cus Torino martedì 14 marzo.

A fine gara molto soddisfatto il tecnico Mario Moi del Cus Pisa Volley: “E’ stata una grande vittoria nonostante sia arrivata con pochi allenamenti sulle gambe da parte dei miei ragazzi. Una vittoria voluta e ottenuta con un primo e un terzo set pressochè perfetti. Se vogliamo analizzare la partita noi abbiamo sofferto solo nel secondo set, dove siamo stati bravi a resistere e portarlo ugualmente dalla nostra parte. Abbiamo vinto contro un avversario storicamente forte e che non avevamo mai battuto ai CNU e questo raddoppia la nostra felicità”.

CUS PISA – CUS TORINO 3-0 (25-20; 27-25; 25-22)

CUS PISA: Balducci. Barone, Boaretti, Bonanno, Crescini, Maciocco, Marini, Melani, Oddo, Pasquini, Prefetto, Scavone. Allenatore Mario Moi.

Last modified: Febbraio 28, 2023