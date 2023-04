Agrifiera 2023: il programma di giovedì 27 Aprile

Scritto da admin• 9:14 pm• Tutti, Cultura, San Giuliano Terme, Spettacolo

AGRIFIERA 2023: la giornata di giovedì 27 aprile vedrà dibattiti dedicati a mari e laghi, alimurgia, povertà e solidarietà Si rinnova il tradizionale pranzo con e per gli anziani dell’area pisana con a tema “L’importanza di mangiare sano e a km zero”. Uisp organizza la passeggiata nella borgata di Pontasserchio Dimostrazione cinofila sul recupero dispersi e poi i tradizionali pony games e dimostrazioni a cavallo. Dal pomeriggio “Musica senza tempo”

Le giornate di Agrifiera proseguono con tante belle iniziative e incontri tematici. Giovedì 27 aprile si parte alle ore 10 con “Zeno, il robot guardiano dei mari… e dei laghi”, a cura del dipartimento Ingegneria dell’informazione Centro di ricerca E. Piaggio, con il professor Riccardo Costanzi e l’assessore Filippo Pancrazzi. Alle ore 15 “Il tesoro che calpestiamo – Alimurgia”, a cura dell’associazione Armoidea, saranno presenti il professor Paolo Buratti e l’assessore Filippo Pancrazzi. Alle ore 17 “Coltivare la solidarietà: non basta far del bene, bisogna farlo bene (D. Diderot)”, a cura dell’Osservatorio della povertà e solidarietà di San Giuliano Terme, saranno presenti assessori Lara Ceccarelli, Francesco Corucci e Roberta Paolicchi.

Alle ore 13 il Pranzo con e per gli anziani dell’area pisana a tema “L’importanza di mangiare sano e a km zero”. Tra gli eventi “Oltre fiera”, alle ore 15.30 partirà “Passeggiando in Comune – Avventura per le strade di Pontasserchio” con Stefano Benedetti e Verter Tursi dell’Uisp. Dalle ore 15 non mancheranno i giri pony che giornalmente cura l’Asd In Battaglino. Alle ore 17, all’Arena centrale, dimostrazione di ricerca dispersi (in superficie) con il nucleo cinofilo Endas e squadra figuranti juniores.

Le giornate del 27 e 28 aprile saranno ad ingresso libero (negli altri giorni è previsto un biglietto unico € 5). I residenti del comune di San Giuliano Terme, nella Giornata del territorio del 30 aprile, potranno entrare gratuitamente esibendo un documento di residenza. I bambini fino a 10 anni, over 70, persone con disabilità con accompagnatore entrano gratuitamente. Possono entrare i cani se accompagnati al guinzaglio.

Nell’occasione, l’organizzazione di Agrifiera ci tiene a ringraziare per la presenza delle Misericordie al Parco della pace che svolgono una preziosa azione di supporto in fiera.

Giovedì 27 Aprile – Il programma completo

EVENTI OLTRE FIERA Ore 15.30: PASSEGGIANDO IN COMUNE Avventura per le strade di Pontasserchio con Stefano Benedetti e Verter Tursi – UISP

AgriLocanda

ore 13.00: PRANZO CON E PER GLI ANZIANI DELL’AREA PISANA L’importanza di mangiare sano e a km zero

Area AgriHorse

ore 15.00: Giri pony a cura dell’ASD In Battaglino Arena centrale Movimentazione cavalli e pony games

Area AgriDog

Mattina: apertura stand

Ore 17.00: Arena centrale: dimostrazione di ricerca dispersi (in superficie) nucleo cinofilo ENDAS e squadra figuranti juniores

Spazio Dibattiti

ore 10.00-12.00: Zeno, il robot guardiano dei mari…e dei laghi, a cura del Dipartimento Ingegneria dell’Informazione Centro di ricerca E. Piaggio, Prof. Riccardo Costanzi, Assessore Filippo Pancrazi

ore 15.00-16.30: “Il tesoro che calpestiamo” Alimurgia, a cura dell’Associazione Armoidea, saranno presenti Prof. Paolo Buratti e Assessore Filippo Pancrazzi

ore 17.00-19.00: Coltivare la Solidarietà: non basta far del bene, bisogna farlo bene (D. Diderot), a cura dell’Osservatorio della povertà e solidarietà di San Giuliano Terme, saranno presenti assessori Lara Ceccarelli, Francesco Corucci, Roberta Paolicchi

Spazio AgriArena

ore 16.00: “Musica senza tempo: dagli anni ’60 a oggi” a cura del Gruppo Diamante

