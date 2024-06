 Abusivismo commerciale e contraffazione: sequestrati dalla Polizia Municipale 2500 oggetti nell’area del Duomo

Scritto da admin• 6:07 pm• Pisa, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – La Polizia Municipale ha sequestrato circa 2500 oggetti tra borse, orologi, occhiali da sole, auricolari, portachiavi e calamite raffiguranti la Torre di Pisa nell’ambito di un’operazione di contrasto all’abusivismo commerciale e contraffazione di merci nell’area monumentale del Duomo.

Le attività di controllo sono state svolte da via Cardinali Maffi a Largo Cocco Griffi e nel parcheggio di via Pietrasantina, in risposta agli atteggiamenti insistenti dei venditori itineranti segnalati da cittadini e turisti.

Le operazioni di contrasto continueranno durante la stagione turistica con la presenza costante di pattuglie e operazioni mirate.

