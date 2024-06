A Pisa la terza edizione de “Il Piccolo Festival delle Fiducia”

Scritto da admin• 6:10 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Quattro giorni da non perdere in Piazza San Frediano a Pisa

PISA – Si svolgerà da martedì 11 fino a sabato 15 giugno presso Piazza San Frediano a Pisa, la terza edizione del “Piccolo Festival della Fiducia, con filo conduttore il tema “E io, avrò cura di te“, preceduto da un’anteprima d’eccezione mercoledì 5 giugno presso il Palazzo del Consiglio dei XII in Piazza dei Cavalieri, come illustrato presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti dal Direttore Scientifico del Festival Prof. Tommaso Greco e da Massimo Trocchi, titolare della “Libreria Pellegrini” di Pisa.

di Giovanni Manenti

La riferita anteprima. in programma alle ore 17, rappresenta pertanto l’incontro inaugurale del la Rassegna, con un dibattito sul tema “Un’altra storia inizia qui: un dialogo su giustizia e riparazione”, in cui il ricordato Direttore scientifico del Piccolo Festival della fiducia, Tommaso Greco, interloquirà con Marta Cartabia (Presidente emerita della Corte Costituzionale ed ex ministro della Giustizia) e con Adolfo Ceretti (criminologo dell’Università Bicocca di Milano) avendo per argomento la giustizia riparativa, particolarmente attuale, al quale i nomi dei due illustri ospiti sono legatissimi, in quanto proprio la riforma che porta il nome di Marta Cartabia ha definitivamente messo ordine nella questione della giustizia “alternativa” che si realizza attraverso la mediazione e la riparazione, ed è a questi percorsi che è legato il nome di Ceretti, che ne è da tempo uno dei principali protagonisti sia sul piano della riflessione che dell’attuazione.

Il Festival vero e proprio, viceversa – promosso dalla Libreria Pellegrini, il Centro culturale “I cercatori di tracce – Ichneutae”, in collaborazione con la Chiesa Universitaria di San Frediano e il supporto logistico del Comune di Pisa, oltre al sostegno di Fondazione Pisa, la presenza in qualità di Sponsor di Toscana Energia e Dental Clinique e come Partners di Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus – Epseria, Associazione Culturale Calabresi a Pisa, Associazione Controluce – ASCS – Ass. Sante Malatesta – Progetto PRA “La pace Fragile”, Responsabile scientifico Prof. Pierluigi Consorti.- vedrà ogni giorno affrontata una diversa “prospettiva di cura”, attraverso testimonianze, presentazioni editoriali e incontri con i quasi trenta ospiti provenienti da tutta Italia, con tematiche riguardanti “Bene comune e beni comuni”, accoglienza e ospitalità, democrazia e cura delle nostre città, diritti e umani e la ricerca della pace.



Durante la citata Rassegna sarà altresì possibile visitare la mostra fotografica “Umanità ininterrotta – racconti di viaggio di migranti lungo la Rotta Balcanica”, promossa e curata da ASCS, in collaborazione con Associazione Sante Malatesta, mentre il Festival avrà una sua “coda” la sera del 20 maggio, all’insegna della libertà.

In relazione alla presente edizione il Direttore Scientifico Tommaso Greco che evidenzia: “il Festival della Fiducia sia nato in epoca post pandemica avendo notato che il tema della fiducia fosse da trattare in una situazione in cui sembrava che le persone non si fidassero, che prevalessero la paura ed i timori, mentre in realtà la fiducia ha avuto moltissima importanza, visto che tutto il periodo della pandemia è stato affrontato grazie ad elevati investimenti fiduciari verso la Medicina e la Scienza oltre che nei confronti delle decisioni assunte dal Governo e nelle relazioni interpersonali, circostanze in cui personalmente ho pubblicato il libro “La Legge della Fiducia”, così che dall’esito che quel libro ha avuto abbiamo successivamente deciso di organizzare una serie di iniziative assieme alla “Libreria Pellegrini” , che poi hanno preso corpo all’interno di un Festival al quale abbiamo dato il nome di “Piccolo Festival della Fiducia”, il cui successo sin dalla prima edizione ci ha incoraggiati a continuare. Per quanto viceversa concerne la prossima edizione“, conclude Tommaso Greco, “il tema conduttore sarà la Cura, un argomento molto fiduciario e che pertanto rientra benissimo nello slogan del Festival, in quanto tale atteggiamento sta a significare prendersi cura, non solo curando le ferite che sono molteplici, nel tessuto sociale, nel Mondo, nell’Ambiente e nei rapporti tra le persone e fra gli Stati, ma anche fare in modo che queste ferite non abbiano a verificarsi, vale a dire che ogni cosa possa avere la giusta attenzione, merito e considerazione, tutte componenti necessarie per far fiorire al meglio le singole situazioni, le persone e le relazioni altresì fra gli Stati, in quanto verrà trattato anche il tema della Pace”.

Più nello specifico del programma del Festival, il titolare della “Libreria Pellegrini” Massimo Trocchi riferiscex: “il Piccolo Festival della Fiducia avrà un’anteprima mercoledì 5 giugno al Palazzo del Consiglio dei XII in Piazza dei Cavalieri con due ospiti di eccezione quali Marta Cartabia, ex Ministro della Giustizia ed ex Presidente della Corte Costituzionale, unitamente ad Adolfo Ceretti, criminologo dell’Università Bicocca di Milano, per poi, a partire dal successivo martedì 11 giugno spostarci in Piazza San Frediano per dare inizio a cinque giorni in cui si susseguiranno presentazioni editoriali, incontri, approfondimenti e testimonianze in cui il filo conduttore sarà costituito dalle pratiche ed esperienze di cura, dalle quali il donarsi e farsi carico divengono fattori importanti del vivere, ieri come oggi” …

“Avremo pertanto modo“, conclude Massimo Trocchi, “di declinare un tale tema in maniera assolutamente trasversale e poliedrica, partendo dall’organizzazione delle città e di come si concepisce il nostro vivere attraverso la cura dei beni comuni e della Democrazia – con un momento dedicato all’anniversario dell’uccisione di Giacomo Matteotti – così come non potrà mancare una giornata dedicata alla cura della Pace, in cui avremo eccezionalmente la presenza a Pisa di Boris Belenkin, dissidente russo e Direttore della Biblioteca di “Memorial” che ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2022“.

IL PROGRAMMA:

Mercoledì 5 giugno

ANTEPRIMA III Edizione

Ore 17.00: salone del Consiglio dei XII – Piazza dei Cavalieri. “Un’altra storia inizia qui”. Un dialogo su giustizia e riparazione. Partecipano: Marta Cartabia (già presidente della Corte Costituzionale e Ministro della Giustizia) Adolfo Ceretti (Criminologo, Università di Bicocca, Milano) Tommaso Greco (Direttore Scientifico Piccolo Festival della fiducia).

Martedì 11 giugno

Ore 18.00: Avere Cura. “Racconti di carità di ieri e di oggi”. Dai Monti di Pietà alla Casa della Carità. Partecipano: Maria Giuseppina Muzzarelli (Università di Bologna) e Niccolò Nisivoccia (Avvocato e scrittore).

Ore 21.30: “E io, avrò cura di te”. Storie e testimonianze sul tema della III edizione del Festival. Partecipano: Franco Luigi Falorni (presidente Fondazione Casa Cardinale Maffi) e Davide Perillo (giornalista).

Mercoledì 12 giugno

Ore 11.00: La cura delle nostre radici: beni comuni e democrazia. “Diversicittà: architettura e bene comune”. In libreria: presentazione del progetto di Paolo Caroli.

Ore 18.00: “La cura delle radici – Beni comuni, bene comune”. Partecipano: Vittorio Pelligra (Università di Cagliari), Walter Magnoni (Università Sacro Cuore di Milano).

Ore 21.30: “Muoio per te”. Presentazione del romanzo, nel centenario dell’uccisione di Giacomo Matteotti. Saverio Bargagna (giornalista de La Nazione) intervista l’autore Riccardo Nencini.

Giovedì 13 giugno

Ore 15.30: Curare l’accoglienza e l’abitato. L’accoglienza della disabilità: la dignità della fragilità umana. In libreria: partecipano: Laura Guerrini e don Emanuele Morelli. A seguire “La perfezione della vita è un quadro imperfetto”, laboratorio con oggetti in ceramica realizzati dai ragazzi del centro Le Vele. Appuntamenti promossi e curati da fondazione Dopo di noi Pisa – Onlus e Centro Le Vele.

Ore 17.00: “I vermetti e il peremoto”. Giardino della chiesa di San Frediano (ingresso da via Pasquale Paoli): Un libro-fiaba di Luciana Breggia. L’autrice incontra bambine e bambini.

Ore 18.00: Storia contro storie – elogio del fatto architettonico. Incontro con Carlo Olmo (architetto, Politecnico di Torino), in dialogo con Andrea Bonaccorsi (Università di Pisa).

Ore 21.30: “Il carcere tra giustizia, perdono e misericordia”. Incontro con Vittorio Trani (cappellano carcere Regina Coeli, Roma). Partecipa Agnese Pellegrini (giornalista). In collaborazione con associazione Controluce.

Venerdì 14 giugno

Ore 17.00: Curare la pace fragile – memoria, diritti umani, responsabilità. Laboratorio creativo attorno a “Nella terra di Jaminawa” di Sinval Martins de Souza Filho. Giardino della chiesa di San Frediano (ingresso da via Pasquale Paoli): letture e disegni per bambine e bambini assieme ai traduttori Monica Lupetti e Marco Guidi.

Ore 17.00: Visita guidata alla mostra fotografica “Umanità ininterrotta”, a cura di volontari ASCS e associazione Sante Malatesta.

Ore 18.00: “Ero l’uomo della guerra” la mia vita da fabbricante di armi a sminatore. Partecipano l’autore Vito Alfieri Fontana, Luca Del Re (giornalista de La7) e Pierluigi Consorti (Università di Pisa).

Ore 21.30: “Non lasciare che ci uccidano”. Storie di Memorial. Interviene l’autore Boris Belenkin (Rizzoli, 2024), direttore della Biblioteca di Memorial, Mosca, Premio Nobel per la Pace 2022. Partecipano Pierluigi Consorti (Università di Pisa) e Marco Sabbatini (Università di Pisa).

Sabato 15 giugno

Non dire una parola che non sia d’amore.

Ore 18.00: “Degli amanti non degli eroi”. “La poesia si alza in piedi”. Presentazione del volume (Mondadori, 2024). Alessandro Agostinelli (scrittore) dialoga con l’autore Daniele Mencarelli.

Ore 21.30: “Prossima fermata: l’isola che c’è”. Monologo teatrale sulla scoperta dell’insulina di e con Renato Giordano (regista, attore, autore di teatro). Prima dello spettacolo: consegna della targa di socio onorario a Graziano Di Cianni da parte del presidente di Esperia – associazione culturale calabresi a Pisa.

Giovedì 20 giugno

Il dopo-festival

Ore 21.30: Giardino della chiesa di San Frediano (ingresso da via Paoli). “Io non ho paura, non abbiatene neanche voi”. Scritti di Aleksej Naval’nyj (1976-2024). Presentazione del volume. Massimo Trocchi (libreria Pellegrini) intervista Adriano Dell’Asta e Marta Carletti Dell’Asta (curatori del libro). Evento promosso in collaborazione con il servizio Cultura & Università

Da 11 a 15 giugno: “Umanità ininterrotta” – mostra fotografica. Ogni giorno, in piazza San Frediano, sarà possibile visitare (dalle ore 17.00 alle 21.00) la mostra fotografica “Umanità ininterrotta – Racconti di viaggio con i migranti lungo la Rotta Balcanica”. Fotografie di Barbara Beltramello. A cura di ASCS – Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, supportata dall’associazione Sante Malatesta

I Luoghi del Festival: Tutti gli eventi si svolgeranno in piazza San Frediano, salvo diverse istruzioni indicate in programma, e sono tutti a ingresso gratuito.

Last modified: Giugno 4, 2024