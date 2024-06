Sbloccata la situazione parcheggi a Calambrone: nuova area adiacente all’Anfiteatro

Scritto da admin• 6:05 pm• Pisa, Attualità

PISA – Finalmente si sblocca la situazione parcheggi a Calambrone con l’individuazione di un’area provvisoria adiacente all’anfiteatro. Gianni Rebecchi, responsabile per Calambrone del sindacato balneari Fiba Confesercenti, esprime soddisfazione per la decisione del consiglio comunale che consentirà l’uso temporaneo di questa area per la sosta, migliorando la situazione dei parcheggi per i clienti delle spiagge attrezzate.

Rebecchi sottolinea che questa zona del litorale soffre particolarmente la carenza di posti auto, a differenza di Marina e Tirrenia che hanno già beneficiato di interventi. La nuova area parcheggio non solo allevierà questo problema, ma ridurrà anche il degrado della zona.

Inoltre, Rebecchi ringrazia l’assessore Raffaele Latrofa per il suo impegno a risolvere i problemi di allagamento dei vialetti di accesso alle strutture balneari, con una manutenzione straordinaria affidata a Pisamo.

Last modified: Giugno 4, 2024