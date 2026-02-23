Abc Nuoto Pisa Asd protagonista ai regionali master: 21 medaglie e top ten di squadra

Written by admin• 12:00 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Ottimi risultati per Abc Nuoto Pisa Asd ai Campionati Regionali Master, disputati nella doppia sede di Colle Val d’Elsa, per le gare lunghe, e alla piscina Bastia di Livorno. La squadra pisana ha chiuso la manifestazione con un bottino di 21 medaglie complessive: 8 ori, 7 argenti e 6 bronzi.

Sugli scudi Elisa Mambrini (M30), protagonista di una doppia vittoria negli 800 e 1500 stile libero, e Marco Diani (M65), primo classificato nei 50 e 100 rana. Medaglia d’oro anche per Virginia Saletti (M35) nei 1500 stile libero, Martina Marcias (M20) nei 200 stile libero, Elisa Gallerini (M20) nei 50 rana e Andrea Cini (M50) nei 50 dorso.

Sette gli argenti conquistati da Federica Della Tommasa (M45) nei 50 stile libero e 50 farfalla, Federica Ercoli (M35) negli 800 stile libero, Raffaele Zortea (M45) nei 200 rana, Simona Pontrelli (M25) nei 50 dorso, Virginia Saletti (M35) nei 200 delfino ed Elisa Gallerini (M20) nei 100 rana.

A completare il medagliere, sei bronzi firmati da Federico Galia (M25) nei 100 dorso, Livio Tognetti (M20) nei 50 rana, Tommaso Ficini (M20) nei 100 stile libero, Paolo Santarsiero (M30) nei 100 delfino, Simona Pontrelli (M25) nei 50 stile libero e dalla staffetta 4×50 stile libero mista composta da Tommaso Ficini, Eleonora Gabrielli, Livio Tognetti e Martina Marcias.

Buone prestazioni anche per gli altri atleti della squadra: Luigi Lombardo, Michele Ferroni, Enrico Feola, Anna Cannizzo, Gianluca Zanini, Lydia Ferretti, Concordia Guerriero, Giacomo Licciardello, Tomaso Del Corso, Luciano Mistretta, Roberto Trabeati e Andrea Del Torto.

Nella classifica di società, la formazione allenata da Riccardo Busoni e Federica Della Tommasa ha conquistato il decimo posto nella fascia tra i 20 e i 60 atleti, con un punteggio medio di 786.

