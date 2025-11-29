M’illumino di Cascina, presentato il programma degli eventi natalizi

CASCINA – Tutto è pronto per l’edizione 2025 di “M’illumino di Cascina”, il ricco programma di eventi natalizi che andranno in scena su tutto il territorio dal 30 novembre 2025 all’11 gennaio 2026.
Appuntamenti davvero per tutti i gusti e per tutte le età, per soddisfare una vasta platea. “A Cascina il calendario natalizio cresce ancora – ha sottolineato il sindaco Michelangelo Betti –, grazie all’impegno del mondo dell’associazionismo, del mondo del commercio e delle associazioni di categoria. Un programma di eventi che spazia dalla cultura, alla musica fino all’intrattenimento. Un modo per far incontrare le famiglie e per far crescere il senso di comunità nel nostro comune. Al grande evento di chiusura, con la discesa della befana dalla Torre Civica, quest’anno si affiancano i due giorni del 13-14 dicembre dedicati alla grande festa di avvicinamento al Natale. Feste per la comunità rese possibili proprio dal senso di comunità già esistente”.
“Il programma di M’illumino di Cascina – ha aggiunto Bice Del Giudice, assessora alla cultura e al commercio – anche quest’anno è ricchissimo di appuntamenti con musica, arte presepiale, pittura, scultura, viste guidate alla scoperta delle bellezze del nostro territorio, pensate anche per le famiglie e i più piccoli”. E proprio i più piccoli quest’anno saranno i protagonisti degli appuntamenti che il 13 e il 14 dicembre riempiranno di allegria Corso Matteotti e Piazza dei Caduti, organizzati dal Comune di Cascina in collaborazione con Pro Loco Cascina, Confcommercio Pisa e Confesercenti Toscana Nord Ovest e con la partecipazione della Scuola dell’Infanzia S. Lucia, della Scuola Santa Teresa, dei nidi Solo per Amore, Mary Poppins e Piccole Orme.
Un programma ricchissimo e variegato che prenderà il via domenica 30 novembre, con un concerto del Coro Mi Alma Canta di San Lorenzo a Pagnatico nella chiesina di Santa Chiara della RSA Matteo Remaggi, aperta per l’occasione per gli ospiti della struttura e per chi vorrà esserci e si concluderà l’11 gennaio 2026 con la visita guidata della Chiesa di San Jacopo a Zambra, organizzata in collaborazione con Italia Nostra Sezione Cascina. “Un particolare ringraziamento – ha rimarcato Del Giudice – va ai commercianti e ai titolari delle attività, ben 115 quest’anno, a fronte delle 85 dello scorso anno, che hanno contribuito ad arricchire le luminarie del nostro centro storico, completando il lavoro della illuminazione di Corso Matteotti e di tutta la Via Tosco Romagnola, cui il Comune dedica ogni anno risorse significative. Questa collaborazione conferma che la parte più impegnativa del lavoro è rappresentata dalla capacità di mettere in relazione tra loro le molte anime belle della nostra città”.
Sempre per i più piccoli sono state organizzate in biblioteca letture ad alta voce e laboratori, nonché eventi nelle frazioni. “Portare le iniziative di Natale per bambine e bambini nelle nostre frazioni – ha concluso Giulia Guainai, assessora alle politiche sociali – significa garantire pari dignità e parità di accesso alle opportunità che la nostra amministrazione, da cinque anni, si impegna a mettere in campo. È un impegno concreto per un territorio più unito, inclusivo e vicino a tutti: in quest’ottica risulta preziosa la rete consolidata negli anni tra la ProLoco, i circoli e le parrocchie a cui va un sentito ringraziamento”.
IL PROGRAMMA
NOVEMBRE
30 novembre domenica
ore 16.00
Chiesina di Santa Chiara della RSA Matteo Remaggi
Concerto di Natale a cura del Coro Mi Alma Canta
DICEMBRE
1 dicembre lunedì
ore 17.30
Piazza dei Caduti
Accensione luci di Natale
3 dicembre mercoledì
ore 17.00
Biblioteca “La luna e il porcospino”
** EVENTO PER BIMBI. Letture in biblioteca- Oliver e Pat di Claire Freedman
E a seguire addobbo dell’albero in collaborazione con Unicef Comitato Provinciale di
Pisa e Rotary Club e Monte Pisano
4 dicembre giovedì
ore 17.00
Biblioteca “P.Impastato”
** EVENTO PER BIMBI ** Prenotazione consigliata Tel. 050 719319
Teatrino delle ombre: Pezzettino ispirato al libro di Leo Lionni
Età: 3-8 anni.
Lettura animata a cura di Manuela Caltavuturo e Michela Marinai
5 dicembre venerdì
ore 17.00
Bibliocoop Navacchio- Centro dei Borghi
** EVENTO PER BIMBI. LeggiAmo insieme, a cura delle volontarie Nati per Leggere
Età 0-3 anni
ore 18.00
Biblioteca comunale “P.Impastato”
Inaugurazione mostra scultura Dino Nannipieri. “Lavorò ancora di terra molte cose”. Mostra
delle sculture donate al Comune di Cascina
6 dicembre sabato
Ore 16.30
Negozio Arredamenti Antonio Nesti
Inaugurazione mostra pittura “Intrecci femminili” a cura di Arte Donna
ore 21.00
La Città del Teatro
- STAGIONE TEATRALE “Baby Reideer-Piccola Renna” con Francesco Mandelli. La
Città del Teatro (evento a pagamento)
7 dicembre domenica
dalle 09.00 alle 18.00
Corso Matteotti e Piazza dei Caduti
Mercantico di Natale in collaborazione con Pro Loco Cascina
ore 15.30
Oratorio di San Giovanni
Visita guidata Oratorio a cura di Italia Nostra Sezione Cascina
8 dicembre lunedì
Dalle ore 15.30
Piazza dei Caduti
Inaugurazione della giostra per i bambini
ore 18.00
Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano
“Giocattoli, fiabe e altre sorprese”.
Concerto di Natale per orecchie curiose. Con Daniel Rivera e Massimo Barsotti.
In collaborazione con la Corale Polifonica Cascinese, Impronte Sonore e Hollywood
Music Studios
Con la partecipazione speciale della “Piccola Orchestra La Luna e il Porcospino”
10 dicembre mercoledì
ore 17.00
Biblioteca “La luna e il porcospino”
** EVENTO PER BIMBI. TUTTOMONDO- Letture in italiano e polacco
A cura delle mamme cascinesi di tutto il mondo
In collaborazione con la Rete Bibliotecaria Bibliolandia
ore 21.00
La Città del Teatro
- STAGIONE TEATRALE “A place of Safety. Viaggio nel Mediterraneo centrale”. La
Città del Teatro (evento a pagamento)
11 dicembre giovedì
ore 17.00
Biblioteca “P. Impastato”
** EVENTO PER BIMBI ** Prenotazione consigliata Tel. 050 719319
Teatrino delle Ombre: Pinocchio in controluce
Età: 3-8 anni
Lettura animata a cura di Manuela Caltavuturo e Michela Marinai
ore 21.00
Chiesa di San Michele a Casciavola
Concerto di Natale “Anche Cantando…gospel e non solo…aspettando Natale” a cura
del Coro Mi Alma Canta
13 dicembre sabato
dalle 15.00 alle 18.30
Corso Matteotti, Piazza dei Caduti, Piazza della Chiesa
** EVENTO PER BIMBI
“Natale dei Bimbi a Cascina” Trampolieri, musica, giochi, laboratori. Con la
partecipazione della Scuola dell’Infanzia “S. Lucia”, della Scuola “Santa Teresa”, dei Nidi
“Solo per Amore”, “Mary Poppins” e “Piccole Orme”
ore 15.30
Oratorio di San Giovanni
Visita guidata per bambini e famiglie in collaborazione con La Piccola Gerbera di Sara
Della Bianchina
Ore 18.00
Oratorio di Santa Croce
Inaugurazione del Presepe di Roberto Fiorentini
Ore 19.00
Pieve di San Giovanni e Santa Maria Assunta
Inaugurazione del Presepe “Quando la fragilità incontra la luce”
ore 21.00
La Città del Teatro
- STAGIONE TEATRALE “Il Babysitter . Quando diventerai piccolo capirai” di e con
Paolo Ruffini. La Città del Teatro (evento a pagamento)
14 dicembre domenica
dalle 09.30 alle 18.30
Corso Matteotti, Piazza dei Caduti, Piazza della Chiesa
** EVENTO PER BIMBI “Natale dei Bimbi a Cascina”
Trampolieri, musica, giochi, laboratori, coro Gospel
ore 21.15
Pieve di San Giovanni e Santa Maria Assunta
Concerto “La Pace”
A cura della Corale “Don Alberto Zanini” e del Coro di Comunione e Liberazione di
Prato
16 dicembre martedì
Ore 21.15
Chiesa di San Jacopo a Zambra
Concerto di Natale “Anche Cantando…gospel e non solo…aspettando Natale” a cura
del Coro Mi Alma Canta
17 dicembre mercoledì
ore 17.00
Biblioteca “La luna e il porcospino”
** EVENTO PER BIMBI
Come nascondere un leone a Natale di H. Stephens
Lettura a cura della bibliotecaria
18 dicembre giovedì
ore 17.00
Biblioteca “P. Impastato”
** EVENTO PER BIMBI ** Prenotazione consigliata Tel. 050 719319
Teatrino delle Ombre: Marco Polo
Età: 8-12 anni
Lettura animata a cura di Manuela Caltavuturo e Michela Marinaie
e a seguire…
Ore 18.00
Sorpresa natalizia per i bimbi…con un Ospite speciale che arriverà da molto lontano!
Ore 21.15
La Città del Teatro Sala Franca Rame e Dario Fo
Concerto “ Star Symphony. Il Destino del prescelto” a cura della Filarmonica Municipale
“G. Puccini”
19 dicembre venerdì
ore 21.00
Pieve di San Giovanni e santa Maria Assunta
Concerto di Natale “Ring them bells” a cura della Corale Polifonica Cascinese
20 dicembre sabato
ore 10.00
Biblioteca “La luna e il porcospino”
** EVENTO PER BIMBI – Letture coccolose
Età 0-3 anni
A cura delle volontarie Nati per Leggere
ore 15.30
Sede Italia Nostra Sezione di Cascina, Viale Comaschi n. 113
**EVENTO PER BIMBI- Laboratorio di arte e scienza
“A Natale dipingo come nella preistoria”
ore 21.00
La Città del Teatro
- STAGIONE TEATRALE “Concerto di Natale Togheter at Christmas! Con tre
SwingleSingers” (evento a pagamento)
21 dicembre domenica
ore 15.30
Ripoli: castello e Chiesa di Sant’Andrea e Santa Lucia
Visita guidata a cura di Italia Nostra Sezione Cascina
e a seguire…
ore 17.30
Chiesa di San’Andrea e Santa Lucia
Concerto di Natale “Ring them bells” a cura della Corale Polifonica Cascinese
24 dicembre mercoledì
dalle ore 15.30
Scuola Santa Teresa, Corso Matteotti n. 9
Mostra 19° Concorso Presepi “Notte Santa”
27 dicembre sabato
ore 15.30
Sede Italia Nostra Sezione di Cascina, Viale Comaschi n. 113
**EVENTO PER BIMBI- Laboratorio di arte e scienza
“Fuoco sotto l’albero. Costruisci il tuo vulcano”
28 dicembre domenica
ore 21.00
La Città del Teatro
“Le mille e una notte”, balletto dell’ Étoile Ballet Theatre ” (evento a pagamento)
30 dicembre mercoledì
ore 10,30
Biblioteca “La luna e il porcospino”
** EVENTO PER BIMBI
Il safari degli orsi polari di Katerina Gorelik
Lettura a cura della bibliotecaria
ore 15.30
Chiesa di San Miniato a Marcianella
Visita guidata a cura di Italia Nostra Sezione di Cascina
e a seguire…
ore 16.30
Concerto di Natale a cura di ACAM Associazione Cascinese Amici della Musica
31 dicembre giovedì
Ore 21.00
La Città del Teatro
Spettacolo teatrale “Vado a vivere con me” di e con Jonathan Canini (evento a
pagamento)
3 gennaio sabato
ore 15.30
Santuario della Madonna dell’Acqua
Visita guidata Santuario in collaborazione con Italia Nostra Sezione Cascina
dalle ore 17.30 alle ore 20.00
Badia di San Savino
Presepe vivente
4 gennaio domenica
dalle 09.00 alle 18.00
Corso Matteotti e Piazza dei Caduti
Mercantico di Natale in collaborazione con Pro Loco Cascina
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Badia di San Savino
Presepe vivente
6 gennaio martedì
dalle ore 15.00
Corso Matteotti e Piazza dei Caduti
“La Befana di Cascina”
9 gennaio venerdì
ore 17.00
Biblioteca “La luna e il porcospino”
** EVENTO PER BIMBI. Letture in biblioteca e a teatro
Piccola Orsa non vuole dormire
Lettura a cura della bibliotecaria
10 gennaio sabato
Ore 16.30
8
Biblioteca comunale “P. Impastato” di Cascina
Laboratorio di scrittura creativa a cura di Alessandro Scarpellini
e a seguire…
ore 18.00
presentazione del libro La vecchia credenza di e con Alessandro Scarpellini
11 gennaio domenica
ore 15.30
Chiesa di San Jacopo a Zambra
Visita guidata collaborazione con Italia Nostra Sezione Cascina