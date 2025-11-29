M’illumino di Cascina, presentato il programma degli eventi natalizi

Written by admin• 12:16 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Tutto è pronto per l’edizione 2025 di “M’illumino di Cascina”, il ricco programma di eventi natalizi che andranno in scena su tutto il territorio dal 30 novembre 2025 all’11 gennaio 2026.

Appuntamenti davvero per tutti i gusti e per tutte le età, per soddisfare una vasta platea. “A Cascina il calendario natalizio cresce ancora – ha sottolineato il sindaco Michelangelo Betti –, grazie all’impegno del mondo dell’associazionismo, del mondo del commercio e delle associazioni di categoria. Un programma di eventi che spazia dalla cultura, alla musica fino all’intrattenimento. Un modo per far incontrare le famiglie e per far crescere il senso di comunità nel nostro comune. Al grande evento di chiusura, con la discesa della befana dalla Torre Civica, quest’anno si affiancano i due giorni del 13-14 dicembre dedicati alla grande festa di avvicinamento al Natale. Feste per la comunità rese possibili proprio dal senso di comunità già esistente”.

“Il programma di M’illumino di Cascina – ha aggiunto Bice Del Giudice, assessora alla cultura e al commercio – anche quest’anno è ricchissimo di appuntamenti con musica, arte presepiale, pittura, scultura, viste guidate alla scoperta delle bellezze del nostro territorio, pensate anche per le famiglie e i più piccoli”. E proprio i più piccoli quest’anno saranno i protagonisti degli appuntamenti che il 13 e il 14 dicembre riempiranno di allegria Corso Matteotti e Piazza dei Caduti, organizzati dal Comune di Cascina in collaborazione con Pro Loco Cascina, Confcommercio Pisa e Confesercenti Toscana Nord Ovest e con la partecipazione della Scuola dell’Infanzia S. Lucia, della Scuola Santa Teresa, dei nidi Solo per Amore, Mary Poppins e Piccole Orme.

Un programma ricchissimo e variegato che prenderà il via domenica 30 novembre, con un concerto del Coro Mi Alma Canta di San Lorenzo a Pagnatico nella chiesina di Santa Chiara della RSA Matteo Remaggi, aperta per l’occasione per gli ospiti della struttura e per chi vorrà esserci e si concluderà l’11 gennaio 2026 con la visita guidata della Chiesa di San Jacopo a Zambra, organizzata in collaborazione con Italia Nostra Sezione Cascina. “Un particolare ringraziamento – ha rimarcato Del Giudice – va ai commercianti e ai titolari delle attività, ben 115 quest’anno, a fronte delle 85 dello scorso anno, che hanno contribuito ad arricchire le luminarie del nostro centro storico, completando il lavoro della illuminazione di Corso Matteotti e di tutta la Via Tosco Romagnola, cui il Comune dedica ogni anno risorse significative. Questa collaborazione conferma che la parte più impegnativa del lavoro è rappresentata dalla capacità di mettere in relazione tra loro le molte anime belle della nostra città”.

Sempre per i più piccoli sono state organizzate in biblioteca letture ad alta voce e laboratori, nonché eventi nelle frazioni. “Portare le iniziative di Natale per bambine e bambini nelle nostre frazioni – ha concluso Giulia Guainai, assessora alle politiche sociali – significa garantire pari dignità e parità di accesso alle opportunità che la nostra amministrazione, da cinque anni, si impegna a mettere in campo. È un impegno concreto per un territorio più unito, inclusivo e vicino a tutti: in quest’ottica risulta preziosa la rete consolidata negli anni tra la ProLoco, i circoli e le parrocchie a cui va un sentito ringraziamento”.

IL PROGRAMMA



NOVEMBRE

30 novembre domenica

ore 16.00

Chiesina di Santa Chiara della RSA Matteo Remaggi

Concerto di Natale a cura del Coro Mi Alma Canta

DICEMBRE

1 dicembre lunedì

ore 17.30

Piazza dei Caduti

Accensione luci di Natale



3 dicembre mercoledì

ore 17.00

Biblioteca “La luna e il porcospino”

** EVENTO PER BIMBI. Letture in biblioteca- Oliver e Pat di Claire Freedman

E a seguire addobbo dell’albero in collaborazione con Unicef Comitato Provinciale di

Pisa e Rotary Club e Monte Pisano





4 dicembre giovedì

ore 17.00

Biblioteca “P.Impastato”

** EVENTO PER BIMBI ** Prenotazione consigliata Tel. 050 719319

Teatrino delle ombre: Pezzettino ispirato al libro di Leo Lionni

Età: 3-8 anni.

Lettura animata a cura di Manuela Caltavuturo e Michela Marinai





5 dicembre venerdì

ore 17.00

Bibliocoop Navacchio- Centro dei Borghi

** EVENTO PER BIMBI. LeggiAmo insieme, a cura delle volontarie Nati per Leggere

Età 0-3 anni

ore 18.00

Biblioteca comunale “P.Impastato”

Inaugurazione mostra scultura Dino Nannipieri. “Lavorò ancora di terra molte cose”. Mostra

delle sculture donate al Comune di Cascina





6 dicembre sabato

Ore 16.30

Negozio Arredamenti Antonio Nesti

Inaugurazione mostra pittura “Intrecci femminili” a cura di Arte Donna

ore 21.00

La Città del Teatro

STAGIONE TEATRALE “Baby Reideer-Piccola Renna” con Francesco Mandelli. La

Città del Teatro (evento a pagamento)





7 dicembre domenica

dalle 09.00 alle 18.00

Corso Matteotti e Piazza dei Caduti

Mercantico di Natale in collaborazione con Pro Loco Cascina

ore 15.30

Oratorio di San Giovanni

Visita guidata Oratorio a cura di Italia Nostra Sezione Cascina

8 dicembre lunedì

Dalle ore 15.30

Piazza dei Caduti

Inaugurazione della giostra per i bambini

ore 18.00

Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano

“Giocattoli, fiabe e altre sorprese”.

Concerto di Natale per orecchie curiose. Con Daniel Rivera e Massimo Barsotti.

In collaborazione con la Corale Polifonica Cascinese, Impronte Sonore e Hollywood

Music Studios

Con la partecipazione speciale della “Piccola Orchestra La Luna e il Porcospino”



10 dicembre mercoledì

ore 17.00

Biblioteca “La luna e il porcospino”

** EVENTO PER BIMBI. TUTTOMONDO- Letture in italiano e polacco

A cura delle mamme cascinesi di tutto il mondo

In collaborazione con la Rete Bibliotecaria Bibliolandia

ore 21.00

La Città del Teatro

STAGIONE TEATRALE “A place of Safety. Viaggio nel Mediterraneo centrale”. La

Città del Teatro (evento a pagamento)



11 dicembre giovedì

ore 17.00

Biblioteca “P. Impastato”

** EVENTO PER BIMBI ** Prenotazione consigliata Tel. 050 719319

Teatrino delle Ombre: Pinocchio in controluce

Età: 3-8 anni

Lettura animata a cura di Manuela Caltavuturo e Michela Marinai

ore 21.00

Chiesa di San Michele a Casciavola

Concerto di Natale “Anche Cantando…gospel e non solo…aspettando Natale” a cura

del Coro Mi Alma Canta





13 dicembre sabato

dalle 15.00 alle 18.30

Corso Matteotti, Piazza dei Caduti, Piazza della Chiesa

** EVENTO PER BIMBI

“Natale dei Bimbi a Cascina” Trampolieri, musica, giochi, laboratori. Con la

partecipazione della Scuola dell’Infanzia “S. Lucia”, della Scuola “Santa Teresa”, dei Nidi

“Solo per Amore”, “Mary Poppins” e “Piccole Orme”

ore 15.30

Oratorio di San Giovanni

Visita guidata per bambini e famiglie in collaborazione con La Piccola Gerbera di Sara

Della Bianchina

Ore 18.00

Oratorio di Santa Croce

Inaugurazione del Presepe di Roberto Fiorentini

Ore 19.00

Pieve di San Giovanni e Santa Maria Assunta

Inaugurazione del Presepe “Quando la fragilità incontra la luce”

ore 21.00

La Città del Teatro

STAGIONE TEATRALE “Il Babysitter . Quando diventerai piccolo capirai” di e con

Paolo Ruffini. La Città del Teatro (evento a pagamento)





14 dicembre domenica

dalle 09.30 alle 18.30

Corso Matteotti, Piazza dei Caduti, Piazza della Chiesa

** EVENTO PER BIMBI “Natale dei Bimbi a Cascina”

Trampolieri, musica, giochi, laboratori, coro Gospel

ore 21.15

Pieve di San Giovanni e Santa Maria Assunta

Concerto “La Pace”

A cura della Corale “Don Alberto Zanini” e del Coro di Comunione e Liberazione di

Prato





16 dicembre martedì

Ore 21.15

Chiesa di San Jacopo a Zambra

Concerto di Natale “Anche Cantando…gospel e non solo…aspettando Natale” a cura

del Coro Mi Alma Canta





17 dicembre mercoledì

ore 17.00

Biblioteca “La luna e il porcospino”

** EVENTO PER BIMBI

Come nascondere un leone a Natale di H. Stephens

Lettura a cura della bibliotecaria





18 dicembre giovedì

ore 17.00

Biblioteca “P. Impastato”

** EVENTO PER BIMBI ** Prenotazione consigliata Tel. 050 719319

Teatrino delle Ombre: Marco Polo

Età: 8-12 anni

Lettura animata a cura di Manuela Caltavuturo e Michela Marinaie

e a seguire…

Ore 18.00

Sorpresa natalizia per i bimbi…con un Ospite speciale che arriverà da molto lontano!

Ore 21.15

La Città del Teatro Sala Franca Rame e Dario Fo

Concerto “ Star Symphony. Il Destino del prescelto” a cura della Filarmonica Municipale

“G. Puccini”



19 dicembre venerdì

ore 21.00

Pieve di San Giovanni e santa Maria Assunta

Concerto di Natale “Ring them bells” a cura della Corale Polifonica Cascinese





20 dicembre sabato

ore 10.00

Biblioteca “La luna e il porcospino”



** EVENTO PER BIMBI – Letture coccolose

Età 0-3 anni

A cura delle volontarie Nati per Leggere

ore 15.30

Sede Italia Nostra Sezione di Cascina, Viale Comaschi n. 113

**EVENTO PER BIMBI- Laboratorio di arte e scienza

“A Natale dipingo come nella preistoria”

ore 21.00

La Città del Teatro

STAGIONE TEATRALE “Concerto di Natale Togheter at Christmas! Con tre

SwingleSingers” (evento a pagamento)



21 dicembre domenica

ore 15.30

Ripoli: castello e Chiesa di Sant’Andrea e Santa Lucia

Visita guidata a cura di Italia Nostra Sezione Cascina

e a seguire…

ore 17.30

Chiesa di San’Andrea e Santa Lucia

Concerto di Natale “Ring them bells” a cura della Corale Polifonica Cascinese



24 dicembre mercoledì

dalle ore 15.30

Scuola Santa Teresa, Corso Matteotti n. 9

Mostra 19° Concorso Presepi “Notte Santa”

27 dicembre sabato

ore 15.30

Sede Italia Nostra Sezione di Cascina, Viale Comaschi n. 113

**EVENTO PER BIMBI- Laboratorio di arte e scienza

“Fuoco sotto l’albero. Costruisci il tuo vulcano”



28 dicembre domenica

ore 21.00

La Città del Teatro

“Le mille e una notte”, balletto dell’ Étoile Ballet Theatre ” (evento a pagamento)





30 dicembre mercoledì

ore 10,30

Biblioteca “La luna e il porcospino”

** EVENTO PER BIMBI

Il safari degli orsi polari di Katerina Gorelik

Lettura a cura della bibliotecaria

ore 15.30

Chiesa di San Miniato a Marcianella

Visita guidata a cura di Italia Nostra Sezione di Cascina

e a seguire…

ore 16.30

Concerto di Natale a cura di ACAM Associazione Cascinese Amici della Musica



31 dicembre giovedì

Ore 21.00

La Città del Teatro

Spettacolo teatrale “Vado a vivere con me” di e con Jonathan Canini (evento a

pagamento)



3 gennaio sabato

ore 15.30

Santuario della Madonna dell’Acqua

Visita guidata Santuario in collaborazione con Italia Nostra Sezione Cascina

dalle ore 17.30 alle ore 20.00

Badia di San Savino

Presepe vivente



4 gennaio domenica

dalle 09.00 alle 18.00

Corso Matteotti e Piazza dei Caduti

Mercantico di Natale in collaborazione con Pro Loco Cascina

dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Badia di San Savino

Presepe vivente



6 gennaio martedì

dalle ore 15.00

Corso Matteotti e Piazza dei Caduti

“La Befana di Cascina”



9 gennaio venerdì

ore 17.00

Biblioteca “La luna e il porcospino”

** EVENTO PER BIMBI. Letture in biblioteca e a teatro

Piccola Orsa non vuole dormire

Lettura a cura della bibliotecaria





10 gennaio sabato

Ore 16.30

8

Biblioteca comunale “P. Impastato” di Cascina

Laboratorio di scrittura creativa a cura di Alessandro Scarpellini

e a seguire…

ore 18.00

presentazione del libro La vecchia credenza di e con Alessandro Scarpellini





11 gennaio domenica

ore 15.30

Chiesa di San Jacopo a Zambra

Visita guidata collaborazione con Italia Nostra Sezione Cascina

Last modified: Novembre 29, 2025