A Pisa un convegno sul ruolo delle banche territoriali

PISA – Si terrà venerdì 6 febbraio alle ore 17.30, presso la Biblioteca del Convento dei Cappuccini (via dei Cappuccini 4), il convegno organizzato da First Cisl Toscana dal titolo “Le banche territoriali. La missione degli istituti di credito tra presidio del territorio, funzione sociale e ricerca dell’utile”.
All’incontro interverranno Barbara Ciabatti, direttrice generale della Banca Popolare di Lajatico, Stefano Pitti, direttore generale della Cassa di Risparmio di Volterra, Juri Sbrana (Confapi), Italo Sandrini, vicepresidente nazionale ACLI, e Marco Lenzini, segretario generale di First Cisl Toscana.
A moderare la tavola rotonda sarà la giornalista Simona Giustini di 50 Canale.
FOTO TRATTA DA https://www.firstcisl.it/toscana/2026/01/29/le-banche-territoriali-tra-presidio-del-territorio-funzione-sociale-e-ricerca-dellutile-la-tavola-rotonda-organizzata-da-first-cisl-toscana/