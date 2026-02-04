Rezza e Mastrella al Teatro Era con “Metadietro”

Written by admin• 10:51 am• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PISA- Mercoledì 11 febbraio, alle ore 21.00, il Teatro Nuovo di Pisa porta in scena al Teatro Era lo spettacolo Metadietro, creazione del duo Antonio Rezza e Flavia Mastrella, in un appuntamento speciale fuori abbonamento.

Metadietro è un lavoro che supera i confini del teatro tradizionale e riflette, con ironia dissacrante e immaginario visionario, sulle ossessioni del presente e sulla condizione dell’uomo nell’era ipertecnologica. Al centro della scena un ammiraglio in tuta blu elettrico, interpretato da Rezza, impegnato in una surreale lotta per salvare la propria “nave”, metafora dello smarrimento contemporaneo tra mercato, visioni contrastanti e perdita di volontà.

In scena con Rezza anche Daniele Cavaioli, in un dialogo serrato e frammentato che attraversa voci fuori campo, scontri verbali e percorsi anti-narrativi. Lo spettacolo è ideato e realizzato da Rezza e Mastrella, con habitat scenico curato da Mastrella e produzione La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello – Rezza Mastrella.

Teatro Era, Pontedera (PI)

11 febbraio 2026 – ore 21.00

Biglietti disponibili su Ciaotickets.com, alla biglietteria del Teatro Nuovo di Pisa e la sera dello spettacolo.

