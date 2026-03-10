A Pisa la presentazione del libro che racconta i 40 anni di AGBALT

Written by Redazione• 3:29 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Una storia fatta di solidarietà, coraggio e impegno accanto ai bambini malati e alle loro famiglie. Venerdì 13 marzo alle ore 17.30, all’Auditorium dell’Opera della Primaziale Pisana in piazza dell’Arcivescovado a Pisa, sarà presentato il libro dedicato alla storia dell’AGBALT – Associazione Genitori Bambini Affetti da Leucemia o Tumore.

Il volume ripercorre la nascita, la crescita e lo sviluppo dell’associazione, nata nel 1986 grazie all’iniziativa di un gruppo di medici e genitori che decisero di affrontare insieme la malattia dei propri figli, trasformando la solitudine in una rete di sostegno e solidarietà.

Attraverso testimonianze e ricordi, il libro racconta quarant’anni di impegno accanto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, mostrando il “dietro le quinte” di un percorso che ha portato alla realizzazione di importanti progetti di accoglienza, tra cui il Residence “Isola dei Girasoli”, struttura che ospita le famiglie dei bambini in cura lontano da casa, realizzata anche grazie al sostegno della Fondazione Pisa.

La scelta dell’Opera della Primaziale Pisana come sede della presentazione vuole essere un omaggio alla città che ha visto nascere e crescere l’associazione. L’incontro sarà un momento di condivisione dedicato a chi ha dato vita all’AGBALT nel 1986, a chi ha contribuito nel tempo al suo sviluppo e a tutti coloro che continuano a sostenerne le attività.

All’evento saranno presenti i rappresentanti dell’associazione, le autorità locali e i volontari che negli anni hanno contribuito a rendere AGBALT un punto di riferimento per tante famiglie.

«In questo libro c’è il battito di migliaia di cuori che dal 1986 a oggi non hanno mai smesso di credere che insieme si possa fare la differenza – spiegano il presidente e i volontari dell’associazione –. Presentarlo a Pisa, la nostra casa, è il modo più bello per dire grazie».

