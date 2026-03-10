Calci, Valter Mignani annuncia la candidatura a sindaco con la lista civica “CalcInsieme”

Written by Redazione• 3:36 pm• Calci, Pisa, Politica, Politica

CALCI- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di CalcInsieme-Lista Civica per la candidatura a Sindaco di Valter Mignani.

Una vita dedicata alla cura delle persone e alla partecipazione alla vita della comunità. Con questo spirito Valter Mignani annuncia la propria candidatura a sindaco di Calci.

Settantadue anni, sposato e padre di tre figli, Mignani vive in Valgraziosa da oltre trentacinque anni. Medico psichiatra, andato in pensione lo scorso anno, ha svolto per tutta la vita un lavoro fondato sull’ascolto e sull’attenzione verso gli altri.

Negli anni ha partecipato attivamente alla vita associativa del territorio, ricoprendo incarichi direttivi e contribuendo all’organizzazione di numerose iniziative insieme alle amministrazioni comunali. A questa esperienza si aggiunge anche quella istituzionale: Mignani è stato consigliere comunale di minoranza per due mandati, maturando una conoscenza diretta delle dinamiche amministrative e dei bisogni del territorio.

«Ho scelto di candidarmi – spiega Mignani – perché Calci è la comunità in cui vivo da tanti anni e alla quale sento il dovere di restituire qualcosa. Metto a disposizione la mia esperienza professionale e amministrativa per costruire un’amministrazione fondata sull’ascolto, sulla competenza e su una visione per il futuro».

La lista civica “CalcInsieme” nasce con l’obiettivo di rappresentare un’alternativa all’attuale amministrazione e di rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini, attraverso un progetto civico aperto e inclusivo.

Tra le priorità indicate nel programma figurano il recupero della vecchia scuola media oggi in stato di abbandono, il miglioramento dei servizi ai cittadini, una gestione più efficiente dei rifiuti, maggiore attenzione alla cura dei cimiteri e al decoro urbano, oltre al sostegno alle attività economiche locali e a politiche sociali rivolte alle fasce più fragili.

«Calci è una comunità straordinaria – conclude Mignani – con una storia e un territorio che meritano di essere difesi e valorizzati. Dopo una vita dedicata alla cura delle persone, oggi sento il dovere di prendermi cura anche della mia comunità. È il momento di rimettere al centro il bene comune: Calci si cura».

Last modified: Marzo 10, 2026