“Marzo delle donne”, a Pisa incontro su Dante e Shakespeare

PISA- Prosegue il calendario di appuntamenti del “Marzo delle donne”, la rassegna promossa dal Comune di Pisa in occasione della Giornata internazionale della donna. Venerdì 13 marzo, a partire dalle ore 17, la Sala delle Baleari di palazzo Gambacorti ospiterà l’incontro dal titolo “Le donne e l’amore fra Dante e Shakespeare”, dedicato alla rappresentazione della figura femminile e del sentimento amoroso nelle opere di due tra i più grandi autori della letteratura occidentale. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Millecolori, sarà presentata da Chiara Cini e vedrà l’intervento di Franco Ricordi. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Franco Ricordi, regista, filosofo e attore, da anni è impegnato in un’attività di divulgazione culturale che unisce teatro, filosofia e letteratura. È ideatore e interprete del “Progetto Dante”, avviato nel 2015 e portato in tournée in numerosi Paesi del mondo, proponendo un’originale lettura scenica della Divina Commedia. Negli ultimi anni Ricordi è stato più volte ospite a Pisa, dove ha portato il suo lavoro dedicato all’opera dantesca nella cornice di piazza dei Cavalieri, contribuendo ad avvicinare il pubblico alla grande tradizione letteraria attraverso un approccio che intreccia interpretazione teatrale e riflessione filosofica.

L’incontro rientra nel cartellone di iniziative promosso dall’Assessorato e dal Consiglio cittadino per le pari opportunità del Comune di Pisa, una rassegna di eventi tra cui conferenze, mostre, presentazioni di libri e visite guidate in programma per tutto il mese di marzo e nelle settimane successive. “Le donne e l’amore tra Dante e Shakespeare” si inserisce nel quadro delle attività del “Patto per la lettura”, il programma volto a promuovere il libro, la lettura e il sapere come strumenti di crescita personale, culturale e sociale.

