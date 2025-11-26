A Palazzo Gambacorti la presentazione del libro “Pisa, lo spazio e il sacro” di Franca Manenti Valli

Written by admin• 3:44 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Venerdì 28 novembre, alle ore 17, in Sala Baleari a Palazzo Gambacorti, si terrà la presentazione del volume “Pisa, lo spazio e il sacro” di Franca Manenti Valli.

L’opera è dedicata al complesso architettonico del Duomo di Pisa e alla sua relazione con la creazione divina. L’incontro, aperto al pubblico, sarà aperto dai saluti istituzionali dell’Amministrazione comunale. Seguirà la presentazione del volume a cura dell’autrice, che illustrerà al pubblico il percorso di ricerca alla base del libro.

L’opera propone un’interpretazione innovativa del Duomo di Pisa, mettendo in evidenza la struttura teologico-matematica che sottende uno dei complessi architettonici più significativi dell’Occidente cristiano. Il volume ricostruisce l’idea unitaria e la “grammatica costruttiva” che ha guidato la realizzazione della Cattedrale, ispirandosi alla classicità e alle Sacre Scritture.

“Nell’ambito delle iniziative a cadenza mensile di Pisa città che legge – dichiara l’assessore alla cultura, del Comune di Pisa, Filippo Bedini – l’appuntamento di novembre è di particolare interesse: presenteremo un volume importante nel quadro della produzione saggistica sul complesso monumentale del Duomo, dal titolo che affascina e incuriosisce, connettendo Pisa, e il suo spazio più famoso, con la dimensione del sacro. La Piazza dei Miracoli non è frutto del caso, ma di una visione precisa che abbraccia, partendo dal piano teologico, diversi aspetti della cultura medievale: matematica, architettura, scultura, filosofia, astronomia. Un pò come la Divina Commedia per la letteratura, il complesso del Duomo è una “summa di pietra”, che testimonia il livello altissimo che Pisa ha raggiunto nell’epoca del suo massimo splendore. Un incontro da non perdere”.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Pisa in collaborazione con la Libreria Pellegrini. La cittadinanza è invitata a partecipare.

