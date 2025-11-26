Pisa – Inter, fischia Guida: con lui precedenti poco fortunati

Written by admin• 1:26 pm• Pisa SC

Le altre designazioni della tredicesima giornata in serie A

PISA – Sarà il 44enne Marco Guida della Sezione di Torre Annunziata, a dirigere la sfida fra Pisa ed Inter domenica 30 novembre alle ore 15 alla Cetilar Arena.

di Giovanni Manenti

Il fischietto campano sarà coadiuvato dai segnalinee Filippo Bercigli della Sezione di Firenze e Alex Cavallina della Sezione di Parma, con Daniele Perenzoni della Sezione di Rovereto in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Daniele Paterna della Sezione di Teramo, assistito da Federico La Penna della Sezione di Roma I.

Arbitro internazionale dal 2014, Guida vanta una notevole esperienza, che lo ha visto in questa stagione già dirigere le sfide Eintracht-Galatasaray, Kairat-Real Madrid e Monaco-Tottenham di Champions League, mentre sono cinque le sue presenze nel corrente Campionato di Serie A, tra cui Pisa-Verona alla settima giornata conclusa sullo 0-0 ed il recente Genoa-Fiorentina terminato anch’esso in parità 2-2.

Non fortunata, peraltro, la sua esperienza con i nerazzurri, visto che con il fischietto campano ad arbitrare, ed oltre al sopra citato pari interno con il Verona della corrente stagione, gli stessi sono usciti sconfitti in tutte e tre le altre occasioni, la prima delle quali andata in scena il 26 maggio 2022 a Monza per la Finale di andata dei Playoff Promozione del Torneo Cadetto, conclusa sul 2-1 per i padroni di casa grazie alle reti siglate da Dany Mota al 9′ e Gytkjaer al 74′, prima del centro di Berra nel recupero a mantenere vive le speranze in vista del ritorno.

La seconda circostanza avviene ad inizio aprile 2023 a Cosenza per la 31esima giornata del Torneo Cadetto e ad aggiudicarsi l’intera posta sono i rossoblù silani cui è sufficiente la rete di Nasti in chiusura di primo tempo per assicurarsi i tre punti, mentre il penultimo confronto con Guida è relativo alla scorsa stagione, allorché al 14esimo turno è in programma la trasferta a Carrara che gli Apuani fanno loro per 1-0 grazie al centro di Bouah nel finale, in una gara peraltro caratterizzata dal rosso diretto comminato dall’arbitro a Touré poco prima della mezz’ora di gioco, decisione apparsa un tantino severa.

Designazioni 13esima giornata Serie A 2025-’26:

Como – Sassuolo – Matteo Marchetti della Sezione di Ostia Lido

Genoa – Verona – Michael Fabbri della Sezione di Ravenna

Parma – Udinese – Marco Piccinini della Sezione di Forlì

Juventus – Cagliari – Valerio Crezzini della Sezione di Siena

Milan – Lazio – Giuseppe Collu della Sezione di Cagliari

Lecce – Torino – Maurizio Mariani della Sezione di Aprilia

Pisa – Inter – Marco Guida della Sezione di Torre Annunziata

Atalanta – Fiorentina – Matteo Marcenaro della Sezione di Genova

Roma – Napoli – Davide Massa della Sezione di Imperia

Bologna – Cremonese – Ermanno Feliciani della Sezione di Teramo

Last modified: Novembre 26, 2025