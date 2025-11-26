Lega Cascina: “Chiederemo spiegazioni al Comune perché nel luogo dell’incidente non ci sono le paratie”

Written by admin• 3:48 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – La Lega di Cascina e i consiglieri comunali esprimono le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia Caso-Albanese per la tragica scomparsa della loro congiunta. In questo momento di profondo dolore riteniamo doveroso mantenere il silenzio e il massimo rispetto.

“Tuttavia, nelle prossime settimane – continua la nota della Lega di Cascina – riterremo necessario chiedere al Comune di Cascina i dovuti chiarimenti per comprendere come sia stato possibile che un incidente così grave — avvenuto in un tratto privo delle adeguate paratie di sicurezza — potesse accadere. La sicurezza dei cittadini non può essere lasciata al caso e merita risposte puntuali e trasparenti“.

Last modified: Novembre 26, 2025